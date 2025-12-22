中市文山焚化廠更新案今先期工程祈福動土 市府：2030年營運

台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」預計明年動工、2029年底完工，2030年營運，完工後將大幅提升垃圾處理量與發電效率，並兼顧環保與能源發展，為台中市建立長遠穩定的垃圾處理機制。

市府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席致詞表示，此案配合市政府「15項幸福政策」，推動焚化廠轉型再生能源園區，並採促進民間參與公共建設模式辦理，由廠商投資興建新式高發電效率焚化爐。完工後每天可處理900噸垃圾，較現有處理量提高達50％，且各項空氣污染物排放減少44％至90％，有效改善空氣品質。發電效率也由15%提升到25％以上，由廢轉能提高能源效率。

他說，隨著台中市人口成長，垃圾量持續增加，市府將透過文山廠汰舊換新工程，積極提升處理能力，建立長遠自主的垃圾處理機制，從根本解決垃圾去化問題。

負責興建的台泥文山環保科技公司董事長蔡立文說，隨著文山廠設備老化及環保標準日益提升，汰舊換新已成為確保城市永續發展的重要關鍵，他們將導入更安全設計、低碳技術及透明管理機制，打造與城市共好、與環境共生的現代化廢棄物處理設施。也將結合國際技術與在地經驗，落實資源循環與低碳轉型，與市府攜手為市民建構值得信賴的環保基礎，奠定台中永續發展的穩固根基。