中市文山焚化廠更新案今先期工程祈福動土 市府：2030年營運

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」市府秘書長黃崇典致詞說，預計明年動工，2030年營運。圖／台中市政府提供
台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」市府秘書長黃崇典致詞說，預計明年動工，2030年營運。圖／台中市政府提供

台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」預計明年動工、2029年底完工，2030年營運，完工後將大幅提升垃圾處理量與發電效率，並兼顧環保與能源發展，為台中市建立長遠穩定的垃圾處理機制。

市府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席致詞表示，此案配合市政府「15項幸福政策」，推動焚化廠轉型再生能源園區，並採促進民間參與公共建設模式辦理，由廠商投資興建新式高發電效率焚化爐。完工後每天可處理900噸垃圾，較現有處理量提高達50％，且各項空氣污染物排放減少44％至90％，有效改善空氣品質。發電效率也由15%提升到25％以上，由廢轉能提高能源效率。

他說，隨著台中市人口成長，垃圾量持續增加，市府將透過文山廠汰舊換新工程，積極提升處理能力，建立長遠自主的垃圾處理機制，從根本解決垃圾去化問題。

負責興建的台泥文山環保科技公司董事長蔡立文說，隨著文山廠設備老化及環保標準日益提升，汰舊換新已成為確保城市永續發展的重要關鍵，他們將導入更安全設計、低碳技術及透明管理機制，打造與城市共好、與環境共生的現代化廢棄物處理設施。也將結合國際技術與在地經驗，落實資源循環與低碳轉型，與市府攜手為市民建構值得信賴的環保基礎，奠定台中永續發展的穩固根基。

環保局指出，文山焚化廠汰舊換新工程總興建期間約4年，整體工程除包含新爐體主體工程外，尚包含舊有行政(辦公)大樓拆除以及施工期間臨時辦公室的搭建等工程，須視整體工程推動期間需要，於不同時期施作不同的工程。環保局已請廠商加速相關工程進度的推行，後續將依工程需求及實際推動進度，陸續啟動各項工程。

台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」預計明年動工、2029年底完工，2030年營運。圖／台中市政府提供
台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」預計明年動工、2029年底完工，2030年營運。圖／台中市政府提供

再生能源 台中市

相關新聞

台中購物節今年登錄金額創新高 經發局提醒：要抽好宅須記住這件事

台中市經濟發展局今天表示，截至昨天為止，台中購物竹即累計登錄金額已突破328億元，不但比去年同期的314億元多，且確定可...

中市文山焚化廠更新案今先期工程祈福動土 市府：2030年營運

台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」預計明年動工、2029年底完工，2030年營運，完工後將大幅提升...

彰化縣生命禮儀廳館興建屢遭抗議 溪湖克服、員林努力中

彰化縣政府興建火化場的抗爭不斷，員林市公所生命禮儀廳選址過程也是抗議連連，迄今還在紙上作業階段，唯有溪湖鎮生命禮儀館新建...

彰化芳苑火葬場二次環評過關 反對團體揚言採取更激烈抗爭

引發地方強烈抗爭的彰化芳苑火葬場案，今天上午在環保局舉辦第二次環評，彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會發動近兩百名民 眾前往...

不再「一位難求」！南投中寮斥資1.5億 建現代化納骨塔增5千櫃位

南投中寮鄉內納骨塔使用率已近飽和，為解決塔位不足困境，當地公所自籌1.5億元興建第十公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今揭牌並舉...

彰化溪湖每24年一次七朝清醮大典 總統將參香維安受重視

北捷恐攻升高大型活動維安規模，彰化縣溪湖鎮時逢每24年一次建醮，初步敲定總統賴清德本月底前參加活動，警方已嚴密部署安全保...

