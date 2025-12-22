彰化縣生命禮儀廳館興建屢遭抗議 溪湖克服、員林努力中

彰化縣政府興建火化場的抗爭不斷，員林市公所生命禮儀廳選址過程也是抗議連連，迄今還在紙上作業階段，唯有溪湖鎮生命禮儀館新建工程進行順利，鎮公所弭平地方異議，日前動土，預計2027年6月完工。

溪湖鎮生命禮儀館完成選址後，地方民眾前年群聚抗議一次，鎮公所舉辦說明會廣納民意，之後動用人脈等各種方式遊說「美美的生命禮儀館大家都用得到，不必送到鄰近鄉鎮市。」民眾反對聲浪逐漸平息，動工典禮日前舉行。

溪湖鎮公所今表示，溪湖鎮生命禮儀館興辦事業計畫2023年11月24日提出，2024年8月獲縣政府同意補助1千萬元，內政部今年11月同意補助2109萬5200元，鎮公所以1億3765萬元順利發包。

溪湖鎮公所規畫，生命禮儀館土地面積約2291坪，室內面積約620坪，將設置4間禮儀廳、7間小靈堂、1間豎靈區，及解剖室、冷凍室、停柩室、大體消毒室各1間，鎮公所希望完工啟用後，也可支援鄰近的二林鎮、埔鹽鄉、埔心鄉等鄉鎮，滿足跨區使用治喪空間的需求，並藉由館舍設置帶動溪湖鎮自有財源成長，達成服務與財政雙軌並進的效益。

員林市生命禮儀廳新建工程計畫，選址過程引發當地民眾抗議，兩度大規模出動靈車、僱用孝女、孝子哭墓呼喊「市長回來」，沒想到市長游振雄病情惡化，今年元月11日與世長辭，全案案從此低調進行，10月送審被縣政府退回要求修正，市公所修正後送交縣政府審查。

員林市公所表示，員林市生命禮儀廳興建預算1.7億元，市公所編入2024年預算，將興建1幢三層樓的生命禮儀設施廳舍及1幢倉諸館，建築使用地坪面積合計310坪，代理市長賴致富接任後向內政部申請補助，獲同意補助1505萬元， 含第一期補助款451.5萬元，若動工，工期950個日曆天。