彰化芳苑火葬場二次環評過關 反對團體揚言採取更激烈抗爭

聯合報／ 記者劉明岩林敬家簡慧珍／彰化即時報導
引發地方強烈抗爭的彰化芳苑火葬場案，今天上午在環保局舉辦第二次環評，彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會發動近兩百名民 眾前往陳情，要求撤案，重新選址。記者劉明岩／攝影
引發地方強烈抗爭的彰化芳苑火葬場案，今天上午在環保局舉辦第二次環評，彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會發動近兩百名民 眾前往陳情，要求撤案，重新選址，不過，環評會仍通過開發案。反火葬場行動協會強調，將更加團結對縣政府採取更激烈的抗爭。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，每年約萬名亡者必須迢迢到鄰近縣市火化，讓喪家疲累不堪，30年來，已有多個鄉鎮市爭取設置，都因地方反對而告吹。彰化縣政府此次從全縣15個公墓用地，評估選定芳苑鄉草湖南段公墓做為火葬場預定地，其實鄰近二林鎮，附近居民認為附近人口甚多，擔心造成空氣、水質汙染，影響農作，組成二林芳苑反火葬場行動協會激烈抗爭。

彰化芳苑火葬場案是以「彰化生命園區開發計畫」名義辦理環境影響評估，第一次環評被退回重新補充說明，今天上午在環保局辦理第二次環評，反火葬場行動協會又動員近兩百名民眾到場外坑議。彰化警方因北車及北捷連續傷人案，計動用上百警力到場內外戒護，防止事故發生。

反火葬場行動協會副會⾧林麗美質疑縣府選址決策背後存在「先射箭再畫靶」的「內幕」，要求釐清；彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，依照殯儀條例規定，火葬場周圍500公尺內，若有學校、醫院或戶口繁盛地區、或有生產易燃物的工廠等，不能設火葬場，而附近單是二林監獄就有2500人，加上周邊有工業區，空汙原本就嚴重，希望環評會能撤案。

彰化縣政府環境影響評估審查委員會上午審議後，經綜合考量生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍，經專業判斷，作成通過環境影響評估的結論，但要求縣府落實承諾事項，並應力求降低視覺衝擊，營造環境綠美化，以及做好開發的公益性。

反火葬場行動協會在環評會結束後表示，將會更加團結對縣政府做最強烈抗爭，2026年選舉，自救會絕對不會缺席，會全盤通過考量推派參選人，做出最有力的抗議；彰化縣環保聯盟總幹事施月英也強調，二林地區空汙未改善，環評會竟還通過火葬場環境評估，深表失望與痛心。

彰化縣生命園區開發總經費7億8473萬元，採一次發包分3年編列預算辦理，今年度編列4084萬元，明年編列2億5千萬元也獲縣議會審議通過，2017年再編列4億9389餘萬，火葬場案已箭在弦上。

引發地方強烈抗爭的彰化芳苑火葬場案，今天上午在環保局舉辦第二次環評，彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會發動近兩百名民 眾前往陳情，要求撤案，重新選址，警方動用大批警力戒護。記者劉明岩／攝影
火葬場 環評

