彰化溪湖每24年一次七朝清醮大典 總統將參香維安受重視

北捷恐攻升高大型活動維安規模，彰化縣溪湖鎮時逢每24年一次建醮，初步敲定總統賴清德本月底前參加活動，警方已嚴密部署安全保護措施，增加警力配置，預置線上「快速打擊部隊」應處突發狀況。

溪湖鎮大小宮廟本（12）月29日到明年元月4日，配合地方信仰中心福安宮舉辦24年一次建醮大典，本月初各庄角頭廟舉辦遶境祈安活動，有多場的參加人數破千，那時尚未發生北捷恐攻事件，眾人只覺宗教活動熱鬧，警方按照往常「做熱鬧」維安模式維持秩序，北捷恐攻之後的大型活動安全備受重視。

福安宮活動組長施合建今表示，已把乙巳年七朝清醮大典較重要的活動日期、活動內容、日期都告訴溪湖警分局，請加派警力管制交通和人潮，預估建醮下一個活動高潮在明年元月3日晚上演唱會、元月4日晚上明華園表演，將帶進2千至3千人潮。

福安宮透過民進黨立法委員陳素月等人，邀請總統賴清德本月底到福安宮參拜，據了解，府方為了國家元首安全並未首肯，地方一再請求並強調「地方信眾都知道總統會來，不能失信於民。」最後敲定原則上本月底前到溪湖鎮福安宮。

溪湖警分局表示，活動期間將增派警力加強會場內外巡守，提高見警率，並預置線上「快速打擊部隊」，應處突發狀況；另結合警察、消防、醫護、保全單位及民力（義警、民防、義交及守望相助隊）等單位建立聯防機制，加強巡查各大網路社群平台，若發現「模仿宣言」、「預告犯罪」或「散布不實恐慌資訊」者，立即通報下架和追查究辦，為避免造成民眾恐慌。

警方強調，將同時設置前進指揮所以強化即時通報與快速處置能力，並因應人潮與交通需求，警方請民眾配合警方相關交通管制措施與聽從現場警力、協勤民力的指揮，全力維護活動秩序和交通順暢。