快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

彰化溪湖每24年一次七朝清醮大典 總統將參香維安受重視

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮24年一次建醮大典，福安宮策畫連續兩天大型晚會，也邀總統賴清德參香，維安受重視。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮24年一次建醮大典，福安宮策畫連續兩天大型晚會，也邀總統賴清德參香，維安受重視。記者簡慧珍／攝影

北捷恐攻升高大型活動維安規模，彰化縣溪湖鎮時逢每24年一次建醮，初步敲定總統賴清德本月底前參加活動，警方已嚴密部署安全保護措施，增加警力配置，預置線上「快速打擊部隊」應處突發狀況。

溪湖鎮大小宮廟本（12）月29日到明年元月4日，配合地方信仰中心福安宮舉辦24年一次建醮大典，本月初各庄角頭廟舉辦遶境祈安活動，有多場的參加人數破千，那時尚未發生北捷恐攻事件，眾人只覺宗教活動熱鬧，警方按照往常「做熱鬧」維安模式維持秩序，北捷恐攻之後的大型活動安全備受重視。

福安宮活動組長施合建今表示，已把乙巳年七朝清醮大典較重要的活動日期、活動內容、日期都告訴溪湖警分局，請加派警力管制交通和人潮，預估建醮下一個活動高潮在明年元月3日晚上演唱會、元月4日晚上明華園表演，將帶進2千至3千人潮。

福安宮透過民進黨立法委員陳素月等人，邀請總統賴清德本月底到福安宮參拜，據了解，府方為了國家元首安全並未首肯，地方一再請求並強調「地方信眾都知道總統會來，不能失信於民。」最後敲定原則上本月底前到溪湖鎮福安宮。

溪湖警分局表示，活動期間將增派警力加強會場內外巡守，提高見警率，並預置線上「快速打擊部隊」，應處突發狀況；另結合警察、消防、醫護、保全單位及民力（義警、民防、義交及守望相助隊）等單位建立聯防機制，加強巡查各大網路社群平台，若發現「模仿宣言」、「預告犯罪」或「散布不實恐慌資訊」者，立即通報下架和追查究辦，為避免造成民眾恐慌。

警方強調，將同時設置前進指揮所以強化即時通報與快速處置能力，並因應人潮與交通需求，警方請民眾配合警方相關交通管制措施與聽從現場警力、協勤民力的指揮，全力維護活動秩序和交通順暢。

溪湖鎮 建醮 恐攻

延伸閱讀

男持鐮刀遊蕩彰化街頭涉恐嚇罪 彰檢聲請羈押

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

跨年發細胞簡訊…劉世芳稱貿然恐引恐慌 蔣萬安說話了

高雄跨年晚會維安 陳其邁：已要求警方提高強度

相關新聞

台中購物節今年登錄金額創新高 經發局提醒：要抽好宅須記住這件事

台中市經濟發展局今天表示，截至昨天為止，台中購物竹即累計登錄金額已突破328億元，不但比去年同期的314億元多，且確定可...

彰化縣生命禮儀廳館興建屢遭抗議 溪湖克服、員林努力中

彰化縣政府興建火化場的抗爭不斷，員林市公所生命禮儀廳選址過程也是抗議連連，迄今還在紙上作業階段，唯有溪湖鎮生命禮儀館新建...

彰化芳苑火葬場二次環評過關 反對團體揚言採取更激烈抗爭

引發地方強烈抗爭的彰化芳苑火葬場案，今天上午在環保局舉辦第二次環評，彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會發動近兩百名民 眾前往...

不再「一位難求」！南投中寮斥資1.5億 建現代化納骨塔增5千櫃位

南投中寮鄉內納骨塔使用率已近飽和，為解決塔位不足困境，當地公所自籌1.5億元興建第十公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今揭牌並舉...

彰化溪湖每24年一次七朝清醮大典 總統將參香維安受重視

北捷恐攻升高大型活動維安規模，彰化縣溪湖鎮時逢每24年一次建醮，初步敲定總統賴清德本月底前參加活動，警方已嚴密部署安全保...

監委南投巡察聚焦交通 副縣長曝中捷橘線延伸草屯「關鍵」數字

監察院監察委員浦忠成、林文程今至南投巡察，關心南投縣交通運輸建設困境，要求說明長遠規畫，下午將受理民眾陳情。副縣長王瑞德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。