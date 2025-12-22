不再「一位難求」！南投中寮斥資1.5億 建現代化納骨塔增5千櫃位

南投中寮鄉內納骨塔使用率已近飽和，為解決塔位不足困境，當地公所自籌1.5億元興建第十公墓第二納骨塔「懷恩堂」，今揭牌並舉行啟用前祈安法會，鄉長廖宜賢說，懷恩堂啟用後將解決「一位難求」窘境，也可望為地方挹注財源活水。

中寮鄉公所指出，中寮第十公墓第一納骨塔啟用迄今已逾20年，其塔位使用率高達九成五以上，已逼近飽和，空位所剩不多也不見得能滿足鄉親需求，公所在財源有限的情況下，仍積極自籌經費約1億5千萬元投入第二納骨塔興建工程。

歷經3年多時間規畫並發包興建，中寮第十公墓第二納骨塔「懷恩堂」今揭牌，並舉行啟用前祈安法會，縣長許淑華也到場見證，現場依循傳統科儀，邀請高僧誦經祈福，以祈求新塔啟用順遂、塔位永安，讓先人得以安息，也撫慰家屬心靈。

縣長許淑華說，懷恩堂啟建是在她立委任內參與推動，當時她還出席動土典禮，如今以縣長身分見證落成，並肯定公所團隊在自有財源艱困下，仍完成現代化外觀設計與人本關懷管理兼具的重大公共建設，讓當地殯葬服務邁入嶄新里程碑。

廖宜賢也說，為扭轉民眾對傳統公墓忌避的刻板印象，「懷恩堂」設計打破傳統納骨塔森嚴形象，外觀採簡約設計，並強化園區環境綠美化，營造出平靜潔淨氛圍，更重要的是其啟用後將解決「一位難求」窘境，也可望為穩定地方財政挹注。