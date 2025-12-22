台中購物節今年登錄金額創新高 經發局提醒：要抽好宅須記住這件事
台中市經濟發展局今天表示，截至昨天為止，台中購物竹即累計登錄金額已突破328億元，不但比去年同期的314億元多，且確定可以打破去年的353億紀錄。但局長張峯源提醒，因為配合「台中Hi8全城開趴」系列活動，購物節活動延長至明年的2月3日，僅剩的最大獎房子，則必須注意在本月25日的原購物節活動期間登錄，才符合中獎資格。
經發局今表示，從10月24日的活動開始到昨天為止，購物節已登錄金額達328億7千9百多萬元，比去年同期多了14億2千多萬元。分析目前已中獎情況，除了超商、量販店、餐飲等民生消費仍是中獎大宗外，「寵物帶財」今年意外竄紅，總計有3位得主因購買寵物相關用品抱回大獎。其中，苗栗的吳小姐在寵物用品店消費而抽中百萬現金，另也還有2人都因購買寵物使用東西而中了10萬元獎。
張峯源說，別小看小額消費，像是西屯區有市民僅花50元購物就幸運抽中10萬元，沙鹿一位王小姐在超商消費200元，也一舉抽中百萬汽車。前天在在南屯音樂會上，一名楊先生因消費3萬元購買新婚婚戒也獲得百萬元現金獎，讓他喜出望外。
他說，因為接下來台中市陸續舉辦多場演唱會，市長指示因應演唱會帶動經濟，推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，經發局也因而延長購物節活動至明年的2月3日。雖然購物節的大獎僅剩壓軸的「好宅大獎」但市府仍準備了一個108萬元現金獎、10個8萬8千元現金獎和一輛百萬汽車，歡迎民眾踴躍消費並登錄金額。
