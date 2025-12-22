監委南投巡察聚焦交通 副縣長曝中捷橘線延伸草屯「關鍵」數字

監察院監察委員浦忠成、林文程今至南投巡察，關心南投縣交通運輸建設困境，要求說明長遠規畫，下午將受理民眾陳情。副縣長王瑞德表示，現正著眼台中捷運橘線延伸，評估運量若達每日1750人次爭取橘線延伸，若未達人次改作輕軌。

監察委員浦忠成、林文程今至縣府聽取縣政簡報，簡報後針對南投縣交通運輸建設、汙水下水道及垃圾自主處理系統建置等提問，林文程關心高齡化且人口外移嚴重，青創政策為何？另埔里地汙水下水道納管普及率為0，且未見接管期程？

社勞處長林志忠回應，縣府有青年創業貸款、中小企業融資等實施要點，受理25歲以上、45歲以下融資貸款需求，最高可貸100萬元，前5年由縣府付利息。工務處長張弘岳則說，埔里汙水處理廠尚未完成，但已就用戶接管規畫設計中。

浦忠成指出，南投縣轄幅員廣大，交通不便，大眾運輸建設應有長遠規畫；副縣長王瑞德表示，南投縣長遠交通規畫現正著眼台中捷運橘線，評估運量若達每日1750人次爭取橘線延伸，若未達該人次則改作輕軌，計畫於霧峰到草屯段設機廠維修，軌道若能延伸南投市，從草屯到南投段設駐車廠放置機頭及車廂等。

另，南投長期面臨客運只有北上，想去高雄沒車搭，導致民眾只能先搭車北上再轉車南下，但交通部現正積極推動建設，台鐵田中站至高鐵彰化站將興建高鐵支線；另，為從高鐵搭火車到集集更方便，田中站到二水站也將再增加一條軌道。