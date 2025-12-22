快訊

北捷隨機砍人案後 台中市15分局加強護童勤務至寒假

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
北捷近日發生隨機殺人案，台中市警局強化護童勤務，在校園周邊增加見警率，搭配巡邏、定點守望等方式，確保學童安全。圖／台中市警局提供
男子張文近日在台北車站、捷運站犯下隨機殺人案台中市警局考量學童自我保護意識不足，因此加強上、下學時段校園周邊的安全維護工作，以增加見警率，搭配巡邏、定點守望等方式，確保學童安全，勤務將一直執行至寒假。

台中市警局婦幼隊指出，國小學童於上、放學期間，多集中於校門口、周邊路口及通學動線，人車往來頻繁，若遇突發狀況，學童往往難以即時因應。

婦幼隊說明，為提升整體安全防護，市警局15個分局，已各依轄區特性與學校分布情形，在上學、放學等重點時段，加強校園周邊警力部署，結合巡邏、定點守望、交通疏導與機動應變作為，全面提升見警率、強化可疑對象盤查與現場應處能力，讓孩子在上、放學途中能清楚感受到警方守護，也讓家長安心。

婦幼隊提醒，家長與學童平時可加強基本自我保護觀念，學童於上、放學途中發現可疑人事物，若感覺不安應保持適當距離，可立即向周遭老師、導護志工或警察人員反映，也可就近進入貼有「愛心服務站」標示的商店、超商請求協助，避免獨自應對，確保自身安全。

北捷近日發生隨機殺人案，台中市警局強化護童勤務，在校園周邊增加見警率，搭配巡邏、定點守望等方式，確保學童安全。圖／台中市警局提供
