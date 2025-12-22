南投中寮新建懷恩堂 簡潔莊嚴有別傳統納骨塔

快訊

中央社／ 南投縣22日電

南投縣中寮鄉公所新建第10公墓第2納骨塔「懷恩堂」今天舉行揭牌典禮暨啟用前祈安法會，懷恩堂外觀簡潔莊嚴，採光、通風良好，加強環境綠化，有別傳統納骨塔森嚴氣氛。

鄉公所自籌約新台幣1.5億元建懷恩堂，乳白色系外牆搭配正面落地窗設計，南投縣長許淑華表示，懷恩堂是她擔任立法委員期間就參與推動，中寮鄉公所在自有財源艱困下仍完成重大公共建設，將穩定挹注中寮財政。

她說，民眾治喪觀念改變，縣府加速積極改善殯葬設施，包含預計2026年底完工的新縣立殯儀館；另外，鼓勵民眾將土葬先人遷入納骨塔，釋出的公墓土地可轉型為親子公園或產業園區，達成土地活化與永續發展雙贏目標，縣府會積極改善殯葬設施與活化土地。

中寮鄉長廖宜賢說，第1納骨塔啟用至今超過20年，塔位早已接近飽和，鄉民處理後事面臨「一位難求」窘境，為回應鄉親對慎終追遠的迫切需求，公所在財源有限情況下，展現決心積極籌措經費投入第2納骨塔興建工程。

廖宜賢表示，為扭轉民眾對傳統公墓避忌刻板印象，懷恩堂設計打破傳統納骨塔森嚴形象，以人本關懷、環境共融與永續使用為核心理念，外觀簡潔莊嚴，內部採光、通風良好，動線順暢，更特別強化環境綠化，營造平靜、潔淨氛圍，懷恩堂不僅是安置先人場所，更是家屬安心託付、平靜追思空間。

納骨塔 公墓

