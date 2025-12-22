台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區「溪東圖書館」今落成啟用，館有有大片開窗，景緻優美。記者黃寅／攝影
台中市北屯區「溪東圖書館」今落成啟用，館有有大片開窗，景緻優美。記者黃寅／攝影

台中市北屯區「溪東圖書館」今落成啟用，除了建物好、設備佳和藏書多，也引進咖啡館在館內一樓經營。市長盧秀燕在啟用典禮後帶著立法院副院長江啟臣等人一起坐下來喝咖啡，一度說「坐著真的不想走耶」，江啟臣也品嘗著咖啡說「真是書香、咖啡香」。

盧秀燕說，北屯區現有人口31萬人，差不多等同一個基隆市，原有3座圖書館都在溪西（旱溪以西）。過去溪西人口密集，溪東相對較未開發，但這幾年包括台74線等道路的開闢，人口快速發展，台中人口第一大的廍子里就在溪東，因此市府考慮資源應平均分配，因此在溪東蓋圖書館。

她特別感謝「文英基金會」捐款1億4千萬元協助興建，再加上市府的4千5百萬元，終於讓這座圖書館得以落成啟用。盧秀燕還指著簡報中的照片說，當年她和文英基金會的代表林玫卿律師簽約時還是疫情期間，很多事情都停滯了，但這件事沒有停，「我們沒有浪費時間」今天終於看到圖書館落成啟用。她也特別提到，台中市的文英館以往也是由文英基金會捐資興建。

溪東圖書館位在軍福九路499號，也就是在廍子國小前方以及未來的廍子國中預定地旁。盧秀燕說，設了咖啡館，希望能用咖啡香來吸引民眾進圖書館，綠美圖裡也有咖啡館，以後各圖書館也都會這麼做。

江啟臣說，城市的競爭力來自於閱讀力，知識就是力量。這座圖書館也是台中市50座的公立圖書館之一，平均5萬人就有1座圖書館，這還不包括學校裡的、私人的、文化中心裡的，真是不簡單，市民的閱讀環境可說是六都最棒的，對社會和市民而言是最幸福的，這也才是偉大的城市。

台中市北屯區「溪東圖書館」今落成啟用。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）邀請「文英基金會」代表林玫卿律師一起主持機智問答。記者黃寅／攝影
台中市北屯區「溪東圖書館」今落成啟用，市長盧秀燕（左三）帶著立法院副院長江啟臣（右二）等人一起坐下來喝咖啡。記者黃寅／攝影
