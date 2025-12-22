汰換文山焚化爐先期工程今動土 地方要求說明清楚怎麼做

「全國第二老」的台中市南屯文山焚化廠使用30年，早在7年前就規劃汰舊重建，BOT案歷經多次流標，延宕6年，最終由「台泥達環文山合作聯盟」得標，汰舊換新先期工程今天動土，預計明年開始興建新爐，2029年完工，垃圾處理量將大幅提升50%。

文山焚化廠汰舊換新工程總興建約4年，整體工程除新爐體主體工程外，還有拆除舊有行政辦公大樓。文山焚化廠汰舊換新先期工程今天舉辦祈福動土典禮，將搭建臨時辦公室，並進行地質調查、樹木調查等，確保後續工程順利推進；外傳地方人士將到場抗議，因此環保局全程戒備，現場大門更派員管制進入。

南屯寶山里廖振源說，先期工程動土是地方喜事，但環保局卻封鎖管制大門，讓人感到氣氛「怪怪的」。

文山里長何中信不滿說，文化焚化廠已是30年老爐，全市製造垃圾，卻是文山里民承擔，這樣有道理嗎？現在要求移址不可能，要求環保局須跟地方說明清楚怎麼做，「否則今天動土，後續動工不一定可以做」。

台中市府秘書長黃崇典表示，新建的焚化爐會比原來的更好，可以消除地方憂心，會持續與地方溝通，希望順利。

環保局長吳盛山強調，焚化廠新爐蓋好了，未來垃圾處理量更多，發電量更多，回饋地方也會更多。

環保局指出，文山焚化廠改採BOT模式，引入民間投資，不僅可汰舊換新，更能發展再生能源。每日垃圾處理量將由600噸提升至900噸，增加50%；空氣汙染物可減量44%至90%；再生能源發電效率則由15%提升至25%以上。