北車隨機殺人案…台中將辦3場大型演唱會 盧秀燕：全城緊急戒備當中

針對北車隨機殺人事件後，各地可能有模仿案件發生，而且中市馬上就要舉辦3場大型演唱會，市長盧秀燕今天表示目前「全城緊急戒備當中」務必要做到年節的活動可以盛大舉行，並讓市民和遊客能夠安心。

盧秀燕上午受訪時說，從27日這個周六開始，台中市就有三大演唱會，包括五月天這個周六、日，接下來還有跨年、以及頑童演唱會，所以已經加緊部署，提高維安的能量。

她說，從台北的這個案件發生之後，我們就提高了見警率，一級布署的地方有96個，其中有39個大型公共運輸場站，包括台中捷運、各大火車站的接駁點，另外也包括大型的體育場館、藝文場館和指標性商場等人口聚集的地方。

盧秀燕說，台中市從事件發生以來就已經加強了警戒的工作，務必要做到年節的活動可以盛大舉行，讓市民和遊客能夠安心，我們一定會更加的抓緊、更加的戒備。除了一般正常的警力布署，像是百貨公司商場，我們也要求保全人員全部出動，還有守望相助隊在區里當中等，都要進入戒備。總而言之，這段時間我們絕不會鬆懈。

烏日警分局今也表示，自事件發生後已立即啟動應變機制，全面強化轄內大眾運輸樞紐與校園周邊的安全維護，以高密度的「見警率」展現維護治安的鐵腕決心。