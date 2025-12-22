快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

北車隨機殺人案…台中將辦3場大型演唱會 盧秀燕：全城緊急戒備當中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日警分局今表示，已全面強化轄內大眾運輸樞紐與校園周邊的安全維護，以高密度的「見警率」展現維護治安的鐵腕決心。圖／警方提供
台中市烏日警分局今表示，已全面強化轄內大眾運輸樞紐與校園周邊的安全維護，以高密度的「見警率」展現維護治安的鐵腕決心。圖／警方提供

針對北車隨機殺人事件後，各地可能有模仿案件發生，而且中市馬上就要舉辦3場大型演唱會，市長盧秀燕今天表示目前「全城緊急戒備當中」務必要做到年節的活動可以盛大舉行，並讓市民和遊客能夠安心。

盧秀燕上午受訪時說，從27日這個周六開始，台中市就有三大演唱會，包括五月天這個周六、日，接下來還有跨年、以及頑童演唱會，所以已經加緊部署，提高維安的能量。

她說，從台北的這個案件發生之後，我們就提高了見警率，一級布署的地方有96個，其中有39個大型公共運輸場站，包括台中捷運、各大火車站的接駁點，另外也包括大型的體育場館、藝文場館和指標性商場等人口聚集的地方。

盧秀燕說，台中市從事件發生以來就已經加強了警戒的工作，務必要做到年節的活動可以盛大舉行，讓市民和遊客能夠安心，我們一定會更加的抓緊、更加的戒備。除了一般正常的警力布署，像是百貨公司商場，我們也要求保全人員全部出動，還有守望相助隊在區里當中等，都要進入戒備。總而言之，這段時間我們絕不會鬆懈。

烏日警分局今也表示，自事件發生後已立即啟動應變機制，全面強化轄內大眾運輸樞紐與校園周邊的安全維護，以高密度的「見警率」展現維護治安的鐵腕決心。

警方說，烏日警分局轄內擁有高鐵台中站、台鐵火車站及捷運綠線等多處重要交通樞紐，人潮往來密集，分局長劉雲鵬下令即刻調度警力，提高巡守密度。同時，更與鐵路警察局建立密切的會哨聯防機制，透過跨單位協作，將安全防護網延伸至每一節車廂與月台，確保通勤族的安全萬無一失。

台中市烏日警分局今表示，已全面強化轄內大眾運輸樞紐與校園周邊的安全維護，以高密度的「見警率」展現維護治安的鐵腕決心。圖／警方提供
台中市烏日警分局今表示，已全面強化轄內大眾運輸樞紐與校園周邊的安全維護，以高密度的「見警率」展現維護治安的鐵腕決心。圖／警方提供
針對北車隨機殺人事件後，各地可能有模仿案件發生，而且中市馬上就要舉辦3場大型演唱會，市長盧秀燕今天表示目前「全城緊急戒備當中」。記者黃寅／攝影
針對北車隨機殺人事件後，各地可能有模仿案件發生，而且中市馬上就要舉辦3場大型演唱會，市長盧秀燕今天表示目前「全城緊急戒備當中」。記者黃寅／攝影

火車站 台中捷運 演唱會 盧秀燕 隨機殺人事件

延伸閱讀

盧秀燕合體照滿街掛…江啟臣、楊瓊瓔較勁 台中藍營初選拚曝光

盧秀燕同框成焦點 台中市長藍營江啟臣、楊瓊瓔兩強看板戰升溫

首度跨海參訪…澎湖縣長陳光復赴台中拜會盧秀燕 取經智慧城市

卓榮泰不副署財劃法 盧秀燕沒回應、楊瓊瓔開砲「很奇怪」

相關新聞

又撞了！彰化市彰南路庇護島第13次被撞 公路局將對肇事者求償

彰化市彰南路2段與512巷口的行人庇護島，本月18日下午被一輛提前迴轉的休旅車「切西瓜」騎上庇護島，在撞毀設施後，駕駛人...

北車隨機殺人案…台中將辦3場大型演唱會 盧秀燕：全城緊急戒備當中

針對北車隨機殺人事件後，各地可能有模仿案件發生，而且中市馬上就要舉辦3場大型演唱會，市長盧秀燕今天表示目前「全城緊急戒備...

美國關稅衝擊…彰化20年金屬廠小主管遭裁員 靠這計畫成功轉職

今年以來美國對等關稅政策衝擊國內製造業景氣，接單縮水，不少企業陸續出現裁員或實施減班休息情形，勞工首當其衝，49歲的小蔡...

掩埋場選址南投水源上游 引反彈

有民間環保業者向縣府申請在南投埔里興建廢棄物掩埋場，因場址位居南港溪上游水源地，恐汙染水質，影響茭白筍、礦泉水等產業，地...

駕駛缺工老化 台中公車2年少800班

台中市公車駕駛缺工、老化問題浮上檯面。根據統計，公車駕駛缺額比率達15.6%，約229人，比前年少800班次，公車系統恐...

8分鐘被檢舉8次違規／檢舉案浮濫 交通正義變調

彰化縣一名約70歲長者騎機車就醫，返家途中短短8分鐘被檢舉8次違規，總罰鍰逼近萬元，引發熱議。有人批「檢舉魔人」心態可議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。