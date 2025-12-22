快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

美國關稅衝擊…彰化20年金屬廠小主管遭裁員 靠這計畫成功轉職

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
因美國關稅衝擊傳產業，49歲的小蔡彰化金屬製造業工作20年遭裁員，頓時失去穩定收入來源，求助就業服務中心透過媒合順利轉職，縮短空窗期。圖／勞動部中彰投分署提供
因美國關稅衝擊傳產業，49歲的小蔡彰化金屬製造業工作20年遭裁員，頓時失去穩定收入來源，求助就業服務中心透過媒合順利轉職，縮短空窗期。圖／勞動部中彰投分署提供

今年以來美國對等關稅政策衝擊國內製造業景氣，接單縮水，不少企業陸續出現裁員或實施減班休息情形，勞工首當其衝，49歲的小蔡在彰化金屬製造業工作20年，原本擔任倉管小組長，卻因工廠接單下滑而遭裁員，頓時失去穩定收入來源，求助就業服務中心透過媒合順利轉職，縮短空窗期。

員林就業中心就業服務員經諮詢，得知小蔡具有堆高機證照，進一步盤點開發轄區廠商，鎖定山暉實業公司塑膠品作業員職缺。雖然工作內容與前項職務差異大，但在僱用獎助的加持下，業主願意從頭開始教導，小蔡重新學習。他表示「在最無助的時候得到支持，有人拉我一把。」

美國對等關稅政策引發連鎖效應，撐不住的企業選擇裁員，勞動部自9月30日啟動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等措施，協助失業勞工儘速重返職場，也提高企業聘僱意願。

勞動部中彰投分署表示，除裁員情形外，部分企業以減班休息因應訂單縮減。為避免勞工在減班期間技能停滯，勞動部也推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵企業善用減班時段辦理訓練，提升員工職能。中彰投分署表示，截至目前已協助30家企業參與再充電計畫，累計超過400人次參訓，讓減班休息勞工在工作時數減少期間，仍能持續精進專業能力。

以彰化一家紡織公司為例，因國際情勢及景氣波動影響訂單，自9月起與員工協議實施減班休息，在分署輔導下參與再充電計畫，依實務需求安排品管、儀器校驗管理及策略規劃等課程，協助員工在景氣低潮中維持競爭力。

中彰投分署強調，相關措施不限產業別，只要因國際情勢影響並依法實施減班休息，企業及所屬勞工均可善用政府資源，在景氣回溫前穩住人力、為後續復甦預作準備。

勞動部中彰投分署運用勞工再充電計畫助企業與勞工共度景氣調整期。圖／勞動部中彰投分署提供
勞動部中彰投分署運用勞工再充電計畫助企業與勞工共度景氣調整期。圖／勞動部中彰投分署提供

減班休息 勞動部 對等關稅 美國 重返職場

延伸閱讀

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將引發「行政難題」

全球市場大洗牌／職缺減負稅大增 美民眾生存危機

第一次送件被打槍...兩年大改造 彰化東螺溪水綠廊道今啟用

冬至不吃湯圓改麻糬 彰化麻糬名店排隊人龍達200公尺

相關新聞

又撞了！彰化市彰南路庇護島第13次被撞 公路局將對肇事者求償

彰化市彰南路2段與512巷口的行人庇護島，本月18日下午被一輛提前迴轉的休旅車「切西瓜」騎上庇護島，在撞毀設施後，駕駛人...

北車隨機殺人案…台中將辦3場大型演唱會 盧秀燕：全城緊急戒備當中

針對北車隨機殺人事件後，各地可能有模仿案件發生，而且中市馬上就要舉辦3場大型演唱會，市長盧秀燕今天表示目前「全城緊急戒備...

美國關稅衝擊…彰化20年金屬廠小主管遭裁員 靠這計畫成功轉職

今年以來美國對等關稅政策衝擊國內製造業景氣，接單縮水，不少企業陸續出現裁員或實施減班休息情形，勞工首當其衝，49歲的小蔡...

掩埋場選址南投水源上游 引反彈

有民間環保業者向縣府申請在南投埔里興建廢棄物掩埋場，因場址位居南港溪上游水源地，恐汙染水質，影響茭白筍、礦泉水等產業，地...

駕駛缺工老化 台中公車2年少800班

台中市公車駕駛缺工、老化問題浮上檯面。根據統計，公車駕駛缺額比率達15.6%，約229人，比前年少800班次，公車系統恐...

8分鐘被檢舉8次違規／檢舉案浮濫 交通正義變調

彰化縣一名約70歲長者騎機車就醫，返家途中短短8分鐘被檢舉8次違規，總罰鍰逼近萬元，引發熱議。有人批「檢舉魔人」心態可議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。