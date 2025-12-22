美國關稅衝擊…彰化20年金屬廠小主管遭裁員 靠這計畫成功轉職

今年以來美國對等關稅政策衝擊國內製造業景氣，接單縮水，不少企業陸續出現裁員或實施減班休息情形，勞工首當其衝，49歲的小蔡在彰化金屬製造業工作20年，原本擔任倉管小組長，卻因工廠接單下滑而遭裁員，頓時失去穩定收入來源，求助就業服務中心透過媒合順利轉職，縮短空窗期。

員林就業中心就業服務員經諮詢，得知小蔡具有堆高機證照，進一步盤點開發轄區廠商，鎖定山暉實業公司塑膠品作業員職缺。雖然工作內容與前項職務差異大，但在僱用獎助的加持下，業主願意從頭開始教導，小蔡重新學習。他表示「在最無助的時候得到支持，有人拉我一把。」

美國對等關稅政策引發連鎖效應，撐不住的企業選擇裁員，勞動部自9月30日啟動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等措施，協助失業勞工儘速重返職場，也提高企業聘僱意願。

勞動部中彰投分署表示，除裁員情形外，部分企業以減班休息因應訂單縮減。為避免勞工在減班期間技能停滯，勞動部也推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵企業善用減班時段辦理訓練，提升員工職能。中彰投分署表示，截至目前已協助30家企業參與再充電計畫，累計超過400人次參訓，讓減班休息勞工在工作時數減少期間，仍能持續精進專業能力。

以彰化一家紡織公司為例，因國際情勢及景氣波動影響訂單，自9月起與員工協議實施減班休息，在分署輔導下參與再充電計畫，依實務需求安排品管、儀器校驗管理及策略規劃等課程，協助員工在景氣低潮中維持競爭力。