又撞了！彰化市彰南路庇護島第13次被撞 公路局將對肇事者求償

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市彰南路2段與512巷口的行人庇護島，本月18日下午被撞，是彰南路8個月來第13件行人庇護島被撞事件。圖／警方提供
彰化市彰南路2段與512巷口的行人庇護島，本月18日下午被一輛提前迴轉的休旅車「切西瓜」騎上庇護島，在撞毀設施後，駕駛人駕車逃之夭夭，這是彰南路庇護島8個月第13次被撞。公路局彰化工務段長廖志彬說，已畫好導引線了，還是被撞，公路局決定對這名駕駛人求償。

從路口監視器顯示，此次撞倒庇護島的時間是12月18日16時25分，肇事的休旅車當時沿著彰化市彰南路2段行駛，在抵達512巷口時，未依導引線左轉，即提前直接左轉，「切西瓜」 騎上設有劃設黃黑斜紋、反光導標、標誌桿的庇護島。

這輛休旅車一度卡在 庇護島上，駕駛人停了約五秒鐘，後方大貨車差點撞上，駕駛人在兩度催油門後，休旅車跨過庇護島，駕駛人未下車，隨後左轉到512巷，涉及肇事逃逸，彰化警分局大竹派出所接獲民眾報案，前往處理。

這是公路局在彰化市彰南路15個路口新設24座行人庇護島後，8個月來的第13次挨撞事故，這也是本月第2次。對於庇護島屢屢被撞，被質疑設計有問題，但公路局彰化工務段表示，庇護島均依規定設置，也曾請專家會勘都沒有問題，並增設導引線，但庇護島還是被撞。

公路局化工務段段長廖志彬說，彰化市彰南路2段與512巷口的行人庇護島本月18日下午被撞案件，依監視器影片，路面有明顯的導引線，研判駕駛人未注意車前狀況，也未依導引線導引，才發生事故，對於庇護島相關設施損壞，公路局會向警方索取資料，向肇事者求償。

對於彰南路庇護島一再被撞，廖志彬呼籲駕駛人開車應減速慢行，跨越馬路或轉彎時，務必注意車前狀況，小心通過以策安全。

彰化市彰南路2段與512巷口的行人庇護島，本月18日下午被撞，是彰南路8個月來第13件行人庇護島被撞事件。圖／警方提供
彰化 休旅車 行人 監視器 交通事故

