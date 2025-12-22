快訊

掩埋場選址南投水源上游 引反彈

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
有民間業者擬在南投埔里南港溪上游水源地興建廢棄物掩埋場，地方憂汙染水質，昨集結表達反對，並舉辦公民討論會。記者賴香珊／攝影
有民間環保業者向縣府申請在南投埔里興建廢棄物掩埋場，因場址位居南港溪上游水源地，恐汙染水質，影響茭白筍、礦泉水等產業，地方強烈反對，昨進一步舉辦公民討論會並發起連署，揚言不排除抗爭行動。縣府表示，依法審查嚴格把關。

允捷事業公司規畫使用台灣農林公司位於埔里麒麟里的32筆土地、面積約24.62公頃，興建一般、事業廢棄物及焚化爐灰渣掩埋場，總量達245萬立方公尺，正進行地目變更，並向南投縣政府提出開發申請，預計明年元月初召開環評審查會。

掩埋場基地位在南港溪上游、屬水源涵養區，距淨水場取水口僅約1公里，地方憂心一旦發生滲漏，將直接威脅埔里主要地下水系，影響民生用水與農業生產。台灣水環境關懷聯盟昨結合多個在地團體，在埔里藝文中心前舉辦公民討論會並發起連署，擴大凝聚反對聲浪。

文史工作者簡史朗指出，埔里為封閉型內陸盆地，下方厚達數百公尺的沉積層蘊藏主要含水層，一旦受汙染難以排出，後果將全面衝擊盆地地下水安全。

農業部生物多樣性研究所助理研究員葉明峰也直言，「零滲漏」不符合科學現實，在時間、壓力與地震風險下，滲漏只是遲早問題，且地下水層相通，恐波及鳥嘴潭，影響草屯及彰化用水。

台水盟理事長吳宗澤表示，掩埋場將危及居民生存與產業命脈，一階環評內容過於粗略，地方要求業者尊重民意、撤回開發案，否則不排除升高抗爭行動。縣府表示，將依法確實審查，並按行政程序且嚴格把關。

垃圾危機 水源 南投

