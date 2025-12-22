8分鐘被檢舉8次違規／檢舉案浮濫 交通正義變調

彰化縣一名約70歲長者騎機車就醫，返家途中短短8分鐘被檢舉8次違規，總罰鍰逼近萬元，引發熱議。有人批「檢舉魔人」心態可議，也有人支持違規該罰，事件是個案，但凸顯違規檢舉制度與實踐交通正義陷兩難，須檢討檢舉項目與執行方式。

檢舉制度的立意並非錯誤，開放民眾協助取締，彌補警力不足，降低事故風險。然而，當檢舉行為從提醒危險、維護安全，轉為一路尾隨、短時間內反覆舉發，即便符合法規，也難免遭質疑「比例失衡」。

警方依法認定可連續處罰，並無違誤，值得檢討的是在短距離、短時間內，將多次輕微違規拆解成多張罰單，不僅高齡者，對一般用路人也會產生民怨，讓民眾產生被監控、被獵捕的不安感，削弱對交通規範的認同。

政府自2019年實施檢舉實名制，隨行車紀錄器、手機拍攝普及，部分民眾化身為「街頭獵人」，浮濫或懲罰性檢舉引發反彈，後雖限縮檢舉項目，但案件數仍持續攀升，顯示問題未解決。

縣警局統計，2022年檢舉約8萬件，2023年暴增至14萬多件；今年截至8月中旬達7.6萬件，高於去年同期的6.8萬件，更有一人5個月檢舉約2100件，數量驚人。警方分析，部分行為已偏離公共安全目的，淪為情緒宣洩或報復工具，即使沒獎金，仍有人樂此不疲。

彰化縣交通違規罰鍰去年收入5.47億元，民眾檢舉就占1.17億元，引發「政府靠檢舉搶錢」的質疑。但對警方而言，檢舉量暴增也是沉重負擔。逐案審查、回覆，占用大量行政資源，卻未必能對事故熱點實質改善；對社會而言，罰鍰收入中相當比例來自民眾檢舉，易引發「以罰代管」的質疑，消耗政府公信力。

檢舉制度不應該被否定，而是須降溫與校正，政府應重新檢視可檢舉項目，聚焦在闖紅燈、逼車等高風險行為，避免過度著墨於技術性、低危害違規；同時，對「連續處罰」訂出更清楚的裁量標準，避免在短時間、短距離內無限疊加罰單。

交通治理不能只剩處罰，對高頻違規路段，應優先導入科技執法或現場勸導機制，兼顧告誡與教育效果。

法律是底線，檢舉只是手段之一，唯有制度合理、道路友善、用路人自律，檢舉制度才能回歸輔助角色，而非製造對立的引爆點。