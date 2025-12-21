第一次送件被打槍...兩年大改造 彰化東螺溪水綠廊道今啟用
彰化縣東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道全長約8.3公里，串連3鄉鎮，縣政府斥資約2億5千萬元、費時兩年施工，今落成啟用，民眾可沿著東螺溪畔步行或騎自行車；這條廊道未來與北斗、埤頭兩鄉鎮水綠廊道相接，形成東螺溪帶狀遊憩亮點。
縣政府在台灣欒樹綠色廣場舉行啟用儀式，為啟用典禮而辦的東螺溪健康齊步走約300人參加，大提琴為縣議員陳玉姬、溪湖鎮民代表會副主席黃佳惠等人伴奏台灣民謠組曲， 湖東國小街舞隊表演揭開典禮序幕，舞蹈老師帶動暖身操，民眾又跳又喊活力十足，縣長王惠美趕到加入人群一起手舞足蹈暖身。
王惠美致詞表示，彰化縣員大排整治成功卻與民眾有距離，縣政府希望彰化縣母親河東螺溪（舊濁水溪）是一條可親近的河川，2019年編寫計畫和預算爭取整治，被中央「打槍」說又髒又臭不符整治要件。
王惠美又表示，縣政府展開與沿線居民、畜牧場溝通，2021年重新提案，立法委員謝衣鳯全力協助爭取，2022年獲核定補助總經費7.65億元，水綠廊道工程款占2.5億元，施工期間動員地方公所、湖埔社區大學等NGO團體和社區參與，擾動規模堪稱彰化之最。
水綠廊道自溪湖鐵路橋至埔鹽石埤橋，串連溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，今二林鎮長蔡詩傑、埔鹽鄉長許文萍出席。蔡詩傑說，縣政府團隊用心付出和規畫，民眾又多一處休憩玩樂的好去處。埔鹽鄉長許文萍說，水綠廊道在埔鹽有一個鳥巢式的裝置藝術，鄉公所和在地居民會努力維護，帶動埔鹽鄉東觀光遊憩。
縣政府水資處指出，經濟部水利署以、交通部觀光署補助水綠廊道經費2億421萬元，縣議會審議通過縣政府編定自籌款4496萬元，串聯右岸慢行廊道8.3公里，開闢300公尺欒樹廣場空間，新增綠化面積達15萬平方公尺，打造觀夕平台、欒樹隧道、東螺水學堂、花漾驛站、天盛鳥屋休憇區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言