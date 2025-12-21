影／南投埔里掩埋場選址水源上游 地方集結怒吼不排除抗爭

有民間環保業者向縣府申請在南投埔里興建廢棄物掩埋場，因場址位居南港溪上游水源地，恐汙染水質，影響茭白筍、礦泉水等產業，地方強烈反彈，今集結表達反對立場，盼業者撤案，更舉辦公民討論會發起連署，未來不排除有抗爭行動。

允捷事業公司擬使用台灣農林公司在埔里麒麟里32筆共24.62公頃的山坳地，興建廢棄物掩埋場，將掩埋一般、事業廢棄物及焚化爐灰渣等，掩埋量達245萬立方米，正進行地目變更，也向縣府提出開發案申請，預計元月初辦環評審查會。

由於，該掩埋場基地在南港溪上游，且位居水源涵養區，離淨水場取水口約莫1公里，恐汙染水源，影響當地民生用水，損及茭白筍、礦泉水等產業，地方強烈反彈，台水盟今發起集結表達反對立場，舉辦公民討論會，擴大凝聚在地力量。

台灣水環境關懷聯盟今會同南投水環境關懷聯盟、水沙連雜誌社、台灣水沙連好生活文化協會、新故鄉文教基金會、漸隆企業等團體，與埔里居民在埔里藝文中心前高舉「拒絕掩埋場」等標牌，並高呼口號，現場也提供連署書供民眾簽署。

文史工作者簡史朗於討論會中分析，埔里地形為封閉型內陸盆地，下方存在深達逾800米的沉積層，蘊藏豐富含水層，成為當地民生、產業主要且唯一的地下水系，若發生汙染只會蓄積，難以向外排出，將直接威脅整個盆地的地下水安全。

農業部生物多樣性研究所助理研究員葉明峰也說，業者宣稱防滲層可達「零滲漏」實際不符合科學事實，在時間、壓力與地震風險下，汙染外洩只是早晚問題，而地下水層相通，若滲漏，不只埔里，也將汙染鳥嘴潭影響草屯、彰化百萬人用水。