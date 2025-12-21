彰化和美公有市場拚翻新 明年中繼市場啟用、攤位抽籤

位於彰化和美鎮蛋黃區的「和美鎮公有零售市場」建物老舊，鎮公所規劃拆除後原地重建，施工期間將設置「中繼市場」供攤商繼續營業。不過，部分業者憂心換地點恐影響客源，也擔心攤位位置不利銷售。對此，和美鎮長林庚壬表示，中繼市場攤位將採抽籤方式分配，未來檢討市場管理制度，朝公平、透明方向改革。

和美鎮公有零售市場位於中山路、仁安路口，地段精華，不僅是在地居民主要採買據點，也吸引線西、伸港等鄰近鄉鎮民眾前來消費。現有市場為兩層樓建築，自1977年營運至今，最近一次整修已是2010年，目前共有26鋪、105攤，年租金收入約638萬元。

不過，隨著建物老化，市場環境逐漸不敷使用，機車頻繁進出也引發安全與衛生疑慮，民眾投訴不斷。林庚壬指出，原地重建後的新市場，將比照民間超市規格規劃，打造無障礙、乾淨、安全的採購空間，除設置電梯、電扶梯與無障礙廁所外，也引入空調設備，有助於食材保存與消費品質提升。

此外市場周邊長期面臨停車不足問題，新市場也將一併規劃停車場，改善交通與消費動線。整體工程初估需5至6億元，鎮公所將向中央爭取補助經費。

為銜接重建期間的營業需求，鎮公所規劃以現有「圓環停車場」作為中繼市場使用。林庚壬說明，中繼市場細部設計已完成，且縣府補助興建經費已確定，預計明年過年前舉辦完年貨市集後隨即動工，工期約3至4個月，明年年中攤商遷入後，再啟動舊市場拆除作業。

對於部分攤商擔心更換營業地點恐影響生意，或攤位位置不如以往醒目，林庚壬表示，鎮公所已與市場自治委員會召開2至3次協調會，反對聲浪已有所降低。為求公平，中繼市場攤位將以抽籤方式決定，避免爭議。