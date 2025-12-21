江啟臣之妻代夫揮棒 台灣新世代關懷協會推動偏鄉棒球計畫

台灣新世代關懷協會今天到台中市和平區德芙蘭國小，捐贈遠征背包、棒球手套、球襪，及軟式與硬式棒球等物，立法院副院長江啟臣之妻劉姿伶到場在開球儀式中揮棒，也為學生們加油打氣。

國民黨下屆台中市長選舉目前人選未定，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都已表明爭取黨內提名，二人最近勤跑基層，江啟臣部分行程由妻或團隊接力代表出席。

台灣新世代關懷協會去年協助台中市和平區自由國小棒球隊並捐贈球具後，今天再啟動第二階段偏鄉棒球支持行動到和平區德芙蘭國小，結合大神岡社區棒球聯盟，透過友誼交流賽與球具捐贈，促進城市與山區孩子在球場上的互動學習。

協會捐贈遠征背包、棒球手套、球襪，及軟式與硬式棒球，補強球隊日常訓練與比賽所需。協會理事長江文國表示，協會關心的不只是物資本身，更希望學生們能透過棒球強健體魄、磨練心志。

代表江啟臣出席的妻子劉姿伶，在開球儀式中揮棒，她為學生們加油打氣表示，和平區雖然地處山區、幅員遼闊，但長年孕育出多支優秀的基層棒球隊，無論是大安溪支線的自由國小，或是大甲溪支線的德芙蘭國小，都展現出偏鄉孩子堅韌不拔的生命力。