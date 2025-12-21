缺公車駕駛 台中運輸班次較前年蒸發800班 民代要求市府補齊

台中市議員陳俞融今天指出，市公車駕駛缺額比例達15.6%，市府應拿出有效對策，避免公車系統恐面臨崩潰。市府說，已持續透過制度調整與多元配套，協助客運業者穩定人力、維持公車服務量能。

陳俞融說，數據顯示，目前公車平日發車數為7千班，跟前年發車數7800班比較，少了800班次，減班情況令人擔憂，也嚴重影響通勤族與學生。而且公車駕駛年齡層分布呈現「倒金字塔」，50歲以上的高齡駕駛佔比高達62%，是絕對主力，30歲以下的年輕新血僅佔4% 。當高齡駕駛陸續退休，誰來接手方向盤？

台中市公車客運業者應配置駕駛人數1467人，但實際在職僅1238人，人力缺口達229人，駕駛缺額比例高達15.6%。其中，缺額率最高的前3名分別為中台灣客運、豐原客運及統聯客運。

陳俞融分析，這也顯示公車駕駛行業對年輕人缺乏吸引力，導致新血進不來，若不積極改善，未來5年內隨著主力駕駛屆齡退休，台中市將面臨窘境。雖然交通局聲稱駕駛平均薪資落在5萬至7萬元之間，看似優渥，但這往往是靠「高工時」與「犧牲休假」換來的血汗錢。公車駕駛需面對高強度的交通壓力及乘客投訴風險，若市府僅靠傳統的補貼政策，無法解決結構性缺工問題。

她說，市府應全面檢討公車駕駛薪資結構與勞動條件，優化排班制度，並提升職業尊嚴與安全保障，擴大培訓與招募誘因，為公車客運業注入新血，不能再以「大環境缺工」作為推託之詞。

市府說，為提升駕駛員留任誘因、改善勞動條件，市府已在前年及今年調整每車公車合理營運成本及公車基本運價，並同步要求客運業者為所屬駕駛員分次加薪至少4千元以上，其他公車從業人員亦分次加薪逾2千元，透過薪資結構改善，鼓勵更多人才投入公車服務行列，逐步增加公車班次供給。

此外，交通局也持續辦理徵才活動，透過擴大駕駛員招募管道，吸引民眾投入公車駕駛工作。