台中好耶誕9米主燈今晚點燈 1088位耶誕老人平安夜齊聚報佳音
「2025台中好耶誕－讓愛走動」系列活動12月21日起至24日於台中市民廣場登場，「耶誕野餐日」今日下午1時至晚間6時45分熱鬧揭幕，活動從白天延續到夜晚，9米高夢幻主燈「聚．光Gather the Light」今晚也首度點燈亮相；12月24日平安夜當晚更有1088位耶誕老人報佳音。
民政局長吳世瑋表示，「耶誕野餐日」邀請多組表演團體接力演出，包括節奏明快、張力十足的敲打擊樂團 Triplex Percussion，帶來震撼人心的律動饗宴；溫馨感人的聖誕舞蹈與獻詩，傳遞節慶祝福；以及輕快悠揚的耶誕爵士樂，營造悠閒愉悅的野餐氛圍，使徒之音耶誕樂團也將以合唱形式獻上動人樂章，讓草地化身為流動的音樂舞台。
吳世瑋說，活動現場也規劃親子草地遊戲、氣墊樂園與親子手作體驗，並設置耶誕平安祝福站，邀請親子家庭參與，在互動與歡笑中感受耶誕節溫暖人心的美好。
今晚活動一大亮點，9米高夢幻主燈「聚．光Gather the Light」也將首度點燈亮相。主燈以柔霧紫色溫暖光影搭配幾何堆疊結構，展現現代藝術風格，點亮市民廣場夜空；現場同步設置腳踏車發電互動裝置，民眾踩踏即可即時發電，隨節奏提升主燈亮度，並播放祝福音樂，讓大小朋友在參與中感受城市節慶的樂趣。
民政局指出，12月24日平安夜晚間6時30分至8時，除邀請熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂等帶來熱力演出，配合「台中Hi8 全城開趴」活動，壓軸更號召1088位耶誕老人齊聚市民廣場，帶領民眾合唱耶誕詩歌，並前往鄰近百貨商場與社區報佳音，透過歌聲與祝福，將溫暖傳遞到城市每個角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言