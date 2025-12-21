台中好耶誕9米主燈今晚點燈 1088位耶誕老人平安夜齊聚報佳音

「2025台中好耶誕－讓愛走動」系列活動12月21日起至24日於台中市民廣場登場，「耶誕野餐日」今日下午1時至晚間6時45分熱鬧揭幕，活動從白天延續到夜晚，9米高夢幻主燈「聚．光Gather the Light」今晚也首度點燈亮相；12月24日平安夜當晚更有1088位耶誕老人報佳音。

民政局長吳世瑋表示，「耶誕野餐日」邀請多組表演團體接力演出，包括節奏明快、張力十足的敲打擊樂團 Triplex Percussion，帶來震撼人心的律動饗宴；溫馨感人的聖誕舞蹈與獻詩，傳遞節慶祝福；以及輕快悠揚的耶誕爵士樂，營造悠閒愉悅的野餐氛圍，使徒之音耶誕樂團也將以合唱形式獻上動人樂章，讓草地化身為流動的音樂舞台。

吳世瑋說，活動現場也規劃親子草地遊戲、氣墊樂園與親子手作體驗，並設置耶誕平安祝福站，邀請親子家庭參與，在互動與歡笑中感受耶誕節溫暖人心的美好。

今晚活動一大亮點，9米高夢幻主燈「聚．光Gather the Light」也將首度點燈亮相。主燈以柔霧紫色溫暖光影搭配幾何堆疊結構，展現現代藝術風格，點亮市民廣場夜空；現場同步設置腳踏車發電互動裝置，民眾踩踏即可即時發電，隨節奏提升主燈亮度，並播放祝福音樂，讓大小朋友在參與中感受城市節慶的樂趣。