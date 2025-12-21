十二強冠軍捕手林家正等加持 彰化家扶園遊會195顆簽名球搶翻

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶中心愛心園遊會今天登場，現場「十二強」冠軍捕手林家正以及棒球好手顆簽名球義賣受到矚目。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心愛心園遊會今天登場，現場「十二強」冠軍捕手林家正以及棒球好手顆簽名球義賣受到矚目。圖／彰化家扶中心提供

彰化家扶中心愛心園遊會今天熱鬧登場，最吸睛焦點莫過於今年「十二強」冠軍捕手林家正，攜手另外六位棒球好手共捐出195顆簽名球進行義賣。活動上午7點尚未開始，現場就已有民眾提前排隊等候，林家正的簽名手套與簽名球一開賣便迅速售出，球員們的愛心號召力立刻展現。

園遊會現場義賣品項豐富，包括林家正的簽名手套與簽名球，還有樂天桃猿林子偉、蔡鎮宇，中信兄弟余謙、林暉盛，以及味全龍張景淯、翁瑋均等人的簽名球，吸引球迷搶購。來自台南的吳先生一早就帶著家人到場排隊，順利購入兩顆簽名球；另有一名低調買家以1萬元購入林家正的簽名手套，也有人一次就帶走四顆簽名球，現場買氣熱絡。

彰化家扶中心指出，這次能促成球星齊聚行善，關鍵在於一段因緣。七位棒球好手過去旅澳打球期間，曾住在贊助商郭信志位於奧克蘭的住處，而郭信志正是家扶員林館的建築師，得知園遊會消息後主動牽線，球員們也立刻響應，促成這次難得的愛心義賣。

除了球員與建築師的善意串聯，園遊會也獲得各界熱情支持，現場共設有140個攤位，由多個民間單位與組織贊助參與。眼科名醫陳永樺捐出上千隻公仔相挺，自立家庭回饋贊助米糕、茶葉蛋與熱湯進行義賣，自立青年也捐出100包真空包裝的亞麻籽鐵蛋，還有手機維修工作室進駐服務，當天營收全數捐出做公益。

彰化家扶中心表示，愛心園遊會每年一開放認攤就秒殺，在國際獅子會等團體大力號召下，參與人數與規模盛大，許多單位更將義賣所得全數回捐。為了讓更多家扶兒童親身感受熱鬧氛圍，今年特別出動12輛遊覽車，從較偏遠的鄉鎮接送孩子到場，一起共享園遊會。

國際獅子會300D-1區總監蔡沼玲（左三）號召獅友響應，力挺彰化家扶中心愛心園遊會。圖／彰化家扶中心提供
建築師郭信志（左二）促成球星齊聚行善捐出簽名球給張家扶中心，台南的吳先生今天與家人排隊購買簽名球。圖／彰化家扶中心提供
