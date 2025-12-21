中市勞工總工會結合關懷弱勢 攤販工會理事長：景氣差弱勢更弱

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純服務處主任廖冏勳代表何欣純出席，關懷弱勢。記者黃寅／攝影
立委何欣純服務處主任廖冏勳代表何欣純出席，關懷弱勢。記者黃寅／攝影

今天是冬至，社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與台中市勞工總工會上午在太平舉辦關懷弱勢活動，包括多個工會、國軍台中總醫院、高堂中醫都出動服務人員提供健檢、剪髮、簡易推拿等服務，並贈送弱勢家庭生活用品。

活動地點一早就擠滿了人，現場還供應薑母鴨、芋頭米粉、粽子、炒麵與甜湯等，且所有餐食均由志工與支援單位協力烹煮，讓民眾在冷冽天氣中感受節令料理的溫暖。立法院副院長江啟臣、立委何欣純服務團隊和市議員黃佳恬、賴義鍠服務團隊今都出席支持這項活動，除了慰勞服務人員辛勞，也祝福大家能過個好年。

在建國市場擺攤的台中市攤販職業工會理事長黃文杰說，這半年來市場平日少了很多人潮，他個人攤位的營收就減少了約3成，可以知道景氣並不好，若是弱勢家庭可能過得更不好，因此參與這項活動，為弱勢家庭盡一分心力。

台中市保安支援服務人員職業工會理事長、上鼎保全公司總經理陳福星也說，在社會底層還有很多需要幫助的人，因此主動協助這項活動得以舉辦，獻出自己的愛心，讓社會有溫暖。

同時擔任台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與台中市勞工總工會理事長的蔡滿玉說，優先服務對象包括失能長者、邊緣戶、低收入戶、中低收入老人與弱勢家庭。贈送的物資福袋是民生必需品，希望能減輕家庭在冬季節慶中的支出負擔。

她說，協會有兩百多志工，她在太平發起關懷活動，很感謝各工會響應，大家都關懷弱勢。冬至象徵團圓、安定與共享，希望透過此次活動讓社區中需要照顧的人感受到支持與陪伴。

社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與台中市勞工總工會上午在太平舉辦關懷弱勢活動，弱勢民眾排隊領贈品。記者黃寅／攝影
立法院副院長江啟臣（中）前往太平出席弱勢關懷活動，並慰勞志工們。圖／民眾提供
立法院副院長江啟臣（中左四）前往太平出席弱勢關懷活動，並慰勞志工們。圖／民眾提供
社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與台中市勞工總工會上午在太平舉辦關懷弱勢活動，現場擠滿了人。記者黃寅／攝影
社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與台中市勞工總工會上午在太平舉辦關懷弱勢活動。記者黃寅／攝影
台中市 弱勢家庭 職業工會

