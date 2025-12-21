歐客佬被十大伴手禮除名 承接會展中心美食街部分亦「密切觀察」

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦。本報資料照
「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦，台中市工商發展投資策進會19日亦召開評議委員會議，決議撤銷歐客佬「台中市十大伴手禮」得獎資格，依法收回其獎座及證書。因為歐客佬亦承包國際會展中心美食街的營運，對於是否得當，當初向市府得標營運會展中心的中華民國對外貿易發展協會今表示，已與法務商討合約規章，並密切觀察其是否有影響營運行為，並依合約處理。

據了解，市府經發局把國際會展中心委外經營，並由中華民國對外貿易發展協會得標，外貿協會再將其營運所需的美食街部分外包由「歐客佬精品咖啡」經營，目前規畫裝修中。

因為「歐客佬精品咖啡」違反食安法一事，在消費者和業界引起頗多討論，並質疑其是否仍適合負責關乎台中市門面的國際會展中心營運？外貿協會台中辦事處主任、台中國際會展中心主任吳春見說，歐客佬販售假貨一事曝光後，外貿協會立即與法務商討，目前會按合約行事，但會密切觀察其經營上是否造成商譽、營運和財務上的損失，若確有造成損失，就會依合約規定停足其契約，目前仍在觀察中。

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，「歐客佬精品咖啡」以其他咖啡豆假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡豆Finca Sophia販售。歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴後來出面認錯，鞠躬道歉，並表示，因內部作業疏失導致標示錯誤，已徹底檢討相關流程，確保類似事件不再發生。

台中市衛生局食品藥物安全處日前前往歐客佬總公司、太原路門市等地點蒐證，並在製作訪談筆錄後將全案依違反食安法第15條「攙偽或假冒」移送台中地檢署偵辦，目前由檢方分案偵辦中。

歐客佬董事長王信鈞（中）、總經理涂裴鈴（右）針對咖啡豆標示錯誤開記者會說明，並鞠躬道歉。本報資料照
咖啡豆 台中市 巴拿馬

