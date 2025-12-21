埔里擬蓋廢棄物掩埋場 居民盼理性討論守護水源

業者規劃在埔里鎮興建廢棄物掩埋場，居民今天說，埔里蘊藏豐富水源，設置不當可能造成難以回復的環境風險，盼透過理性討論與公民參與，守護水源、土地與下一代生活環境。

允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，台灣水環境關懷聯盟、南投水環境關懷聯盟、水沙連雜誌社等組織，今天在埔里鎮藝文中心辦理公民討論會，盼透過公民討論、讀書會、連署行動，凝聚在地社群對掩埋場選址與長期環境風險的共識。

台灣水環境關懷聯盟理事長吳宗澤透過新聞稿表示，埔里位處重要水源涵養區，一旦掩埋場設置不當，可能造成長期且難以回復的環境風險，甚至形成無形卻深遠的「心理污染」，讓居民長期生活在不安中，相關單位決策前應充分揭露資訊、審慎評估替代方案，並尊重在地民意。

台水盟常務理事葉明峰說，允捷公司規劃在水源涵養區設置乙級廢棄物掩埋場，上游水文實質連結埔里地下水與下游鳥嘴潭人工湖，業者稱防滲層可達「零滲漏」並不符合科學事實，在時間、壓力與地震風險下，污染外洩一旦發生，將危及飲用水安全與埔里農業命脈。

台水盟表示，掩埋場涉及廢棄物處理，更牽動水源安全、農業生產、居民健康、地方未來，居民高度關切；另外，明年1月4日將召開環境影響評估審查會，呼籲民意代表、主管機關確保居民與專家充分列席發言，讓審查過程真正納入地方聲音，而非流於形式。