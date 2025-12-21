議員憂公車駕駛缺額高 中市府：調成本加薪留才

快訊

中央社／ 台中21日電

民進黨台中市議員陳俞融憂心公車駕駛缺額高，市府若無有效對策，公車系統恐將面臨崩潰。市府今天表示，持續透過制度調整與多元配套，協助調整公車合理營運成本，加薪留才。

陳俞融發布新聞稿表示，中市公車駕駛逾6成年過半百，憂心年輕人不來、長者不敢退，台中交通陷惡性循環。公車誤點、脫班問題頻傳，市民怨聲載道，甚至有長輩在寒風中苦等無車可搭。

陳俞融指出，全台中市公車客運業者應配置駕駛人數為1467人，但實際在職僅1238人，人力缺口達229人，駕駛缺額比率高達15.6%。其中，缺額率最高的前3名分別為中台灣客運、豐原客運及統聯客運。她質疑台中市交通局若再拿不出有效對策，台中公車系統恐將面臨崩潰。

台中市交通局說明，為提升駕駛員留任誘因、改善勞動條件，市府已於112年及114年調整公車合理營運成本及公車基本運價，並同步要求客運業者為所屬駕駛員分次加薪至少4000元以上，其他公車從業人員亦分次加薪逾2000元，透過薪資結構改善，鼓勵更多人才投入公車服務行列，逐步增加公車班次供給。

交通局表示，同時持續與勞工局及台中區監理所合作辦理徵才活動，鼓勵客運業者踴躍參與及舉辦徵才說明會，透過擴大駕駛員招募管道，提高客運業職缺曝光度，協助業者媒合人力，吸引民眾投入公車駕駛工作。

交通局強調，市府將持續督促業者加強招募司機、穩定發車班次，並透過制度面與行政面並進的方式，維持公共運輸服務品質，提供市民安全、便利的搭乘環境。

