全台海拔最高耶誕樹點燈 山谷燈光節閃耀梨山

全台海拔最高的耶誕樹今晚在梨山點亮，主辦單位交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，2棵高達28公尺的雪松化身為「雲端上的耶誕樹」，將閃耀到明年1月25日。

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「山谷燈光節」已連續第5年舉行，今晚將在海拔1956公尺的梨山，點亮全國海拔最高的耶誕樹，將一路閃耀至明年1月25日，邀請遊客上山歡度耶誕與新年假期。

參山處說明，梨山今年以「星躍山谷」為主題，結合高山燈飾與音樂演出，重塑山城冬夜魅力，打造專屬梨山的浪漫節慶氛圍。開幕式特別邀請實力派歌手李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及山羊樂團接力演出，適逢冬至與耶誕節前夕，為高山夜晚注入溫暖動人的音樂能量。

參山處表示，今年的亮點是將2棵高達28公尺的雪松化身為「雲端上的耶誕樹」，透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴。燈光秀每30分鐘演出1次，每場約3分鐘，讓旅客在靜謐高山中，定點欣賞限定星空聲光秀。

參山處長曹忠猷指出，山谷燈光節已連續入選「2026–2027台灣觀光雙年曆」，並以谷關與梨山為雙核心場域，串聯溫泉山城與高山聚落，打造中台灣少見的「高山夜間旅遊軸線」。

曹忠猷說，谷關場次自2025年11月29日至2026年1月11日，主打溫泉、夜間光影與步道體驗；梨山場次則於2025年12月21日至2026年1月25日展演，結合高山景觀、音樂演出與節慶氛圍，提供旅客彈性多元的旅遊規劃，成功延長停留天數，帶動住宿、餐飲及在地觀光產業發展，深受年輕族群與自由行旅客喜愛。