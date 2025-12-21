快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

全台海拔最高耶誕樹點燈 山谷燈光節閃耀梨山

中央社／ 台中21日電

全台海拔最高的耶誕樹今晚在梨山點亮，主辦單位交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，2棵高達28公尺的雪松化身為「雲端上的耶誕樹」，將閃耀到明年1月25日。

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「山谷燈光節」已連續第5年舉行，今晚將在海拔1956公尺的梨山，點亮全國海拔最高的耶誕樹，將一路閃耀至明年1月25日，邀請遊客上山歡度耶誕與新年假期。

參山處說明，梨山今年以「星躍山谷」為主題，結合高山燈飾與音樂演出，重塑山城冬夜魅力，打造專屬梨山的浪漫節慶氛圍。開幕式特別邀請實力派歌手李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及山羊樂團接力演出，適逢冬至與耶誕節前夕，為高山夜晚注入溫暖動人的音樂能量。

參山處表示，今年的亮點是將2棵高達28公尺的雪松化身為「雲端上的耶誕樹」，透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴。燈光秀每30分鐘演出1次，每場約3分鐘，讓旅客在靜謐高山中，定點欣賞限定星空聲光秀。

參山處長曹忠猷指出，山谷燈光節已連續入選「2026–2027台灣觀光雙年曆」，並以谷關與梨山為雙核心場域，串聯溫泉山城與高山聚落，打造中台灣少見的「高山夜間旅遊軸線」。

曹忠猷說，谷關場次自2025年11月29日至2026年1月11日，主打溫泉、夜間光影與步道體驗；梨山場次則於2025年12月21日至2026年1月25日展演，結合高山景觀、音樂演出與節慶氛圍，提供旅客彈性多元的旅遊規劃，成功延長停留天數，帶動住宿、餐飲及在地觀光產業發展，深受年輕族群與自由行旅客喜愛。

梨山 音樂

延伸閱讀

山谷燈光節梨山場今晚點燈 點亮全台最高耶誕樹

台北自來水園區史努比耶誕樹超夯 明還有免費音樂會

張文隨機傷人案釀4死 北捷中山站燈飾熄3天哀悼

台北大學15公尺耶誕樹點燈 串聯周邊社區迎佳節

相關新聞

「歐客佬」精品咖啡遭除名 台中市撤「十大伴手禮」得獎資格

「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦，台中市工商發展投資策進會1...

缺公車駕駛 台中運輸班次較前年蒸發800班 民代要求市府補齊

台中市議員陳俞融今天指出，市公車駕駛缺額比例達15.6%，市府應拿出有效對策，避免公車系統恐面臨崩潰。市府說，已持續透過...

歐客佬被十大伴手禮除名 承接會展中心美食街部分亦「密切觀察」

「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦，台中市工商發展投資策進會1...

彰化和美公有市場拚翻新 明年中繼市場啟用、攤位抽籤

位於彰化和美鎮蛋黃區的「和美鎮公有零售市場」建物老舊，鎮公所規劃拆除後原地重建，施工期間將設置「中繼市場」供攤商繼續營業...

江啟臣之妻代夫揮棒 台灣新世代關懷協會推動偏鄉棒球計畫

台灣新世代關懷協會今天到台中市和平區德芙蘭國小，捐贈遠征背包、棒球手套、球襪，及軟式與硬式棒球等物，立法院副院長江啟臣之...

台中好耶誕9米主燈今晚點燈 1088位耶誕老人平安夜齊聚報佳音

「2025台中好耶誕－讓愛走動」系列活動12月21日起至24日於台中市民廣場登場，「耶誕野餐日」今日下午1時至晚間6時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。