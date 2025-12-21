彰化田中員林耶誕點燈踩街 親子同樂熱鬧無比

快訊

中央社／ 彰化21日電

彰化縣田中鎮、員林市等公所昨晚舉辦耶誕活動，不僅有表演團體精彩演出，還有踩街隊伍穿梭街道，不少家長帶著孩子同樂，場面歡樂又溫馨，街區燈飾將持續點亮至明年3月。

田中鎮公所昨晚在台鐵田中車站前廣場舉行「2025田中光影聖誕踩街嘉年華~聖誕點燈活動」，並邀請舞團參與踩街活動，讓夜晚的田中老街熱鬧無比；此外，公所限量發送「幸福許願」充氣小提燈，民眾能在提燈寫下新年願望及祝福話語。

田中鎮長蕭淑芬說，田中燈節昨晚點燈，持續亮至明年3月22日，街區燈飾融入馬年意象，彩色葫蘆燈籠串象徵將福祿串串相連；米寶親子公園主燈區前特別布置充滿童趣風格的紙飛機燈飾，主燈「騎福米寶耀馬年」則以騎馬的米寶為主角，意味馬到成功、五穀豐收。

田中鎮公所指出，接續將展開一系列活動，包括12月26日至28日2025推展田中地方觀光產業特色活動，12月31日跨年晚會，明年2月12日至15日年貨大街及2月26日元宵踩街活動。

「2025員林平安YA！」耶誕節晚會暨踩街活動昨晚登場，員林市代理市長賴致富等人在員林公園點亮耶誕節主燈，員林市公所並安排教會表演、團康遊戲、踩街報佳音及摸彩等。

員林市公所表示，今年裝設8公尺高耶誕樹，同時在街上進行光環境點綴，讓民眾感受濃厚耶誕氛圍，燈飾將延續到明年3月8日；另外，1月1日將舉行「2026員林市元旦升旗典禮」，1月31日有新春揮毫贈春聯等活動。

員林 燈飾

