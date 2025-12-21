快訊

山谷燈光節梨山場今晚點燈 點亮全台最高耶誕樹

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「山谷燈光節」，今年是連續第5年在梨山點亮全國海拔最高的耶誕樹，今晚將點燈。記者游振昇／攝影
交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「山谷燈光節」，今年是連續第5年在梨山點亮全國海拔最高的耶誕樹，今晚將點燈，安排歌手與樂團演出，梨山燈區將點亮到明年1月25日。

今晚開幕點燈邀請歌手李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及山羊樂團接力演出，適逢今天冬至與耶誕節前夕，為高山夜晚注入溫暖動人的音樂能量。為回饋遠道而來旅客，開幕日持住宿發票或房卡，可至服務台兌換150元市集優惠券，完成指定打卡任務還可獲得驚喜好禮。

參山處表示，這次梨山場域最大亮點，為二棵高達28公尺的雪松化身為「雲端上的耶誕樹」，透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴。燈光秀每30分鐘演出一次，每場約3分鐘，廣場設置「喔熊的耶誕之約」燈飾，增添親子互動與節慶溫度。

梨山觀景台作為山谷燈光節的主要入口意象，以「月臨星迎」為主題，打造圓滿閃耀的迎賓燈區，象徵旅程啟程與祝福降臨。燈飾並延伸至梨山大街、民族街口、梨山遊客中心及八角亭等重要節點，透過光環境串聯。

參山處長曹忠猷表示，山谷燈光節已連續入選「2026–2027台灣觀光雙年曆」，以谷關與梨山為雙核心場域，串聯溫泉山城與高山聚落，打造中台灣少見的「高山夜間旅遊軸線」。谷關場次已從11月29 日點燈至明年年1月11日，主打溫泉、夜間光影與步道體驗。

梨山場次今晚點燈至明年1月25日展演，結合高山景觀、音樂演出與節慶氛圍，提供旅客彈性多元的旅遊規劃，延長停留天數，帶動住宿、餐飲及在地觀光產業發展。

為迎接2026年，參山處攜手台中市政府觀光旅遊局與和平區公所，將於12月31日在台電下谷關會館與梨山賓館前廣場同步舉辦跨年晚會。

