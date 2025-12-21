「歐客佬」精品咖啡遭除名 台中市撤「十大伴手禮」得獎資格

「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦，台中市工商發展投資策進會19日亦召開評議委員會議，決議撤銷歐客佬「台中市十大伴手禮」得獎資格，依法收回其獎座及證書。

工策會總幹事黃于珊說，撤銷得獎資格是「台中市十大伴手禮」舉辦16屆以來首次，此舉是為維護活動公信力與品牌形象，也呼籲所有參與評選廠商應落實誠信經營並遵循法令，攜手提升台中伴手禮產業整體形象。

她語重心長地說，所有十大伴手禮得獎廠商，哪怕只是得到最基本的「好禮標章」都代表一定的信譽，商標貼上此標章，立即具有一定的公信力，也有助於銷售。十大伴手禮是長期以來所有參選廠商一步步建立起的品牌和形象，不能讓一家廠商影響了其他所有人，因此必須依規章採取評議，並撤銷其資格，以維護大家的品牌。

工策會說，「台中市十大伴手禮」為具高度指標性的官方選拔活動，依據評選簡章得獎義務第11點第6款規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起3年內不得再行參選。

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，「歐客佬精品咖啡」以其他咖啡豆假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡豆Finca Sophia販售。歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴後來出面認錯，鞠躬道歉，並表示，因內部作業疏失導致標示錯誤，已徹底檢討相關流程，確保類似事件不再發生。