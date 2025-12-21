快訊

板橋議員選情盤勢出現鬆動 第五席之爭牽動藍綠白角力

兩岸觀策／吳豊山的未竟之業 臨別感言透露重要訊號

超級強運日！今冬至逢天赦日 命理師曝「5大翻盤轉運生肖」

「歐客佬」精品咖啡遭除名 台中市撤「十大伴手禮」得獎資格

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦。本報資料照
「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦。本報資料照

「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦，台中市工商發展投資策進會19日亦召開評議委員會議，決議撤銷歐客佬「台中市十大伴手禮」得獎資格，依法收回其獎座及證書。

工策會總幹事黃于珊說，撤銷得獎資格是「台中市十大伴手禮」舉辦16屆以來首次，此舉是為維護活動公信力與品牌形象，也呼籲所有參與評選廠商應落實誠信經營並遵循法令，攜手提升台中伴手禮產業整體形象。

她語重心長地說，所有十大伴手禮得獎廠商，哪怕只是得到最基本的「好禮標章」都代表一定的信譽，商標貼上此標章，立即具有一定的公信力，也有助於銷售。十大伴手禮是長期以來所有參選廠商一步步建立起的品牌和形象，不能讓一家廠商影響了其他所有人，因此必須依規章採取評議，並撤銷其資格，以維護大家的品牌。

工策會說，「台中市十大伴手禮」為具高度指標性的官方選拔活動，依據評選簡章得獎義務第11點第6款規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起3年內不得再行參選。

巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）日前跨海控訴，「歐客佬精品咖啡」以其他咖啡豆假冒其世界冠軍莊園藝伎咖啡豆Finca Sophia販售。歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴後來出面認錯，鞠躬道歉，並表示，因內部作業疏失導致標示錯誤，已徹底檢討相關流程，確保類似事件不再發生。

台中市衛生局食品藥物安全處日前前往歐客佬總公司、太原路門市等地點蒐證，並在製作訪談筆錄後將全案依違反食安法第15條「攙偽或假冒」移送台中地檢署偵辦，目前由檢方分案偵辦中。

歐客佬董事長王信鈞（中）、總經理涂裴鈴（右）針對咖啡豆標示錯誤開記者會說明，並鞠躬道歉。本報資料照
歐客佬董事長王信鈞（中）、總經理涂裴鈴（右）針對咖啡豆標示錯誤開記者會說明，並鞠躬道歉。本報資料照

咖啡豆 伴手禮 台中市

延伸閱讀

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

門檻太低？咖啡店難賺錢卻狂開 老闆揭原因：是一種態度

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

咖啡也能配水果？雙北3間超有梗的創意咖啡館收藏！

相關新聞

「歐客佬」精品咖啡遭除名 台中市撤「十大伴手禮」得獎資格

「歐客佬精品咖啡」因販售假冒的巴拿馬藝伎咖啡，日前被台中市食品藥物安全處依違反食安法移送偵辦，台中市工商發展投資策進會1...

影／后里焚化廠外垃圾車排長龍民代質疑 中市環保局回應了

台中市議員謝志忠說，后里焚化廠外面垃圾車排長龍每天上演同樣的劇情，他說台中市垃圾廚餘問題存在已久；台中市環保局今天說明，...

藝術家廖迎晰偏鄉助學回饋社會 獲選東海大學校友楷模

藝術家廖迎晰畢業於東海大學美術研究所，持續進修歐洲管理領域，長期以跨域視角融合藝術、城市與公共事務，展現專業深度與國際視...

其人其事／小樹修修親子髮廊 羅文瑜撐起一片天

「小樹修修」是桃園平鎮首家專為親子設計的沙龍髮廊，老闆Lowrence（本名：羅文瑜）人生前半段從優渥走向赤貧，創業也充...

一中商圈行人友善計畫 店家有顧慮 在地盼市府多溝通協調

台中市一中商圈人潮密集，人車混雜引發安全疑慮，市府規畫推動行人友善計畫，盼改善交通與環境，近日召開地方說明會凝聚共識。不...

廣角鏡／南投日月潭落羽松 美景無敵

氣溫不斷下探，日月潭向山遊客中心旁，超過一半落羽松「穿上」紅衣，與湛藍色的湖面相映成趣，吸引遊客拍照打卡，美景持續到明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。