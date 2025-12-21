后里焚化爐外垃圾車大排長龍 市府：今天恢復正常

台中市議員謝志忠在臉書質疑，后里焚化爐外每天都有垃圾車在排隊，從早上有太陽等到沒有太陽，還是依然在等，每天上演同樣的劇情，真不知道何年何月何日才能改善？他並批評，台中市的垃圾廚餘問題，並不是今天才造成，而是累積了7年來的政策失敗，且據說，連最辛苦基層同仁的加班費，都出問題了？

環保局今表示，后里焚化廠因發現「過熱器管排」積灰情況，15日緊急啟動非計畫性停爐清灰作業，以確保設備安全與後續穩定運轉。檢修期間同步啟動垃圾與廚餘進廠調度分流機制，維持全市清運作業正常進行。目前爐體管排清灰作業進度符合預期，預計今天就可以完成點火起爐，恢復正常操作。

環保局說，當天下午2時至4時為垃圾車進廠尖峰時段，因短時間車流集中，導致焚化貯坑整理速度一度不及，才拉長車輛等待時間。環保局已立即要求操作廠商加強垃圾堆置整理及卸料效率，並加速垃圾車進廠作業，相關措施當天下午6時即完成疏解，目前廠內外已無車輛排隊等候情形。

對於清潔同仁工作負荷，環保局強調，因應特殊狀況造成清潔車輛等候時間增加，相關延長工時均會依實際勤務狀況核實給付加班時數。各區清潔隊均有年度加班費額度可供支應，如遇特殊勤務需求增加，也可另行向局環保局申請，加班費均按月正常發放，確保基層同仁權益不受影響。