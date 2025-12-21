藝術家廖迎晰偏鄉助學回饋社會 獲選東海大學校友楷模

藝術家廖迎晰畢業於東海大學美術研究所，持續進修歐洲管理領域，長期以跨域視角融合藝術、城市與公共事務，展現專業深度與國際視野的創作能量，並投入偏鄉部落助學等公益行動，以實踐回饋社會、發揚母校精神的卓越表現，獲選東海大學校友總會楷模。

東海大學校友總會選拔第16屆校友楷模，共選出15位於各自專業領域深耕有成，並長期關懷社會、回饋母校、進行公共服務，充分展現兼具專業與人文關懷風範的校友，其中美術研究所第52屆畢業的廖迎晰榮獲肯定。

廖迎晰在台灣公共藝術領域累積逾120件大型戶外作品，提出「從城市出發，形塑全台戶外美術館」的行動理念，近年也積極投入地方社區改造、兩岸文化交流、國際駐村藝術平台建構，以及偏鄉部落助學等公益行動，讓藝術成為連結社會、土地與人群的溫柔力量。

廖迎晰20多年來藝術足跡遍及歐亞美多國，累積數百場展演與交流，屢獲國內外重要獎項，展現東海藝術人長期耕耘、持續回饋社會的實踐精神。