比中央標準嚴格 中市百坪以上市地改推地上權

台中市府近年標售土地引發部分批評。市府規定土地超過100坪不可出售，改透過「設定地上權」的方式招商，保留土地所有權永續利用，目前共吸引超過31億元投資；但民間投資人反應較保守，認為政府須思考整體都市規畫，才能締造三贏。

中市財政局指出，市長盧秀燕上任後明確規定，市有土地超過100坪不可出售，標準較中央規定的「500坪以上不可出售」更嚴；超過100坪土地以「設定地上權」方式招商，在保有土地所有權前提下，設定民間投資人的使用年限，年限一到，土地與建物還歸市府所有。

財政局表示，今年4月中旬啟用、位於水湳經貿園區的定國骨科醫院就是地上權招商案例，由膝關節手術醫師黃鐙樂投資2億元，強化在地醫療量能，也提供約50個就業機會。

財政局統計，盧秀燕上任後已標脫16件地上權招商案，活化土地超過2.6公頃，累計收取的一次性權利金超過5.9億元，每年收取超過1200萬元地租，整體引進民間投資約31.7億元，多用於醫療、商業、長照等。

桃園也在推行地上權招商，已完成2案，分別是IKEA青埔店投資案與桃園會展中心案，分別投資60億與41億元。桃市府表示，規畫中的還有亞矽創基地案，由航空城委外招商，另外中原文創園區一處產業用地也改為地上權招商。

不過，地上權招商流標屢見不鮮。台中水湳經貿園區有兩筆約3.86公頃精華區土地設定地上權案，地上權設定70年，預計開發大型百貨、國際飯店等，2024年曾流標，今年6月再公告招商，10月仍流標。

住商機構中區協理賴萬則認為，地上權開發時程有壓力，若遇景氣不佳，往往乏人問津，加上台中尚有不少所有權土地，買方沒有非投資地上權案不可的理由，自然容易流標。