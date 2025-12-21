聽新聞
推動地上權好處多 專家：需留意履約狀況

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
地上權招商案對政府利多，但投資人無法取得土地所有權，往往望而卻步。學者也提醒，要注意得標人的履約狀況，以免出現新壽與北市科的地上權糾紛。圖為水湳經貿園區經貿段6地號、8地號地上權招商土地。圖／聯合報系資料照片
地上權招商案對政府利多，但投資人無法取得土地所有權，往往望而卻步。學者也提醒，要注意得標人的履約狀況，以免出現新壽與北市科的地上權糾紛。圖為水湳經貿園區經貿段6地號、8地號地上權招商土地。圖／聯合報系資料照片

台中市府積極推動地上權招商，一舉數得，但投資人往往因「無法實際取得土地」卻步，導致流標。專家提醒要注意投資人是否確實履約，以免成為第二個新壽與北士科案。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元認為，設定地上權招商對政府是非常好的土地活化方式，近年許多大型開發採取此類招商，如洲際棒球場、IKEA等；財政部國有財產署也大力推動，其他縣市更不乏知名案例，台北101大樓就是地上權招商。

但對投資人來說，設定地上權不見得討好。陳建元指出，民間投資人多希望取得完整的土地所有權，否則使用數十年就要歸還國家，無法轉手賣出土地，這段時間土地增值的收益看得到吃不到。

陳建元表示，地上權招商的資金流入速度也較慢，標售區段徵收或市地重劃的抵費地與配餘地，一次可取得上百億元資金，地上權像「細水長流」，回收成本需要數年乃至數十年；市府若急需用錢，標售土地更解燃眉之急。

陳建元提醒，地上權招商要注意得標人的履約狀況，若投資方因故不推動建設，鑽合約漏洞刻意拖延，該土地很可能被「卡住」甚至荒廢；近期最有名的案例是新光人壽與北士科T17、T18的地上權糾紛，好在新壽與北市府合意解約，輝達才得以進駐。

中市財政局長游麗玲表示，台中市目前的地上權招商案，投資人都有依契約推動建設，並未出現違約狀況；新壽與北士科案較特殊，土地面積大且有特定用途，台中較無這類地上權招商案。

