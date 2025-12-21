聽新聞
其人其事／小樹修修親子髮廊 羅文瑜撐起一片天

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導
羅倫斯打造「小樹修修」親子沙龍。記者陳恩惠／攝影
羅倫斯打造「小樹修修」親子沙龍。記者陳恩惠／攝影

「小樹修修」是桃園平鎮首家專為親子設計的沙龍髮廊，老闆Lowrence（本名：羅文瑜）人生前半段從優渥走向赤貧，創業也充滿艱辛，但他沒有放棄，靠著信仰與堅持，追逐美髮夢想，如今也在地方撐起一片天。

Lowrence因家中從事建築工程，從小便被父親視為接班人選，年少就跟著父親工作，日薪2000元起跳，收入遠超同齡者，但他深知在庇護下無法真正成長，也知道員工私底下稱他「少爺」，為了證明自己不是「敗家子」，所以放棄家業，投身美髮。

剛入行時，Lowrence只是「洗一顆頭30元」的學徒，初登正職美髮設計師月薪也僅1萬2000元，遠低父親隨手給的零用錢，但他省吃儉用，苦撐2年終於存到第一桶金，加上教會牧師贊助與熟客投資，終於在2020年開了自己的店。當時他用1年半的時間還清債務，隨著事業發展買車買房，還發豪語「3年內開40家分店」，但因過度自滿又跌到谷底。

為了避免數百萬元的損失，Lowrence不得不放棄展店計畫，還得忍痛結束創始店，好專注一手打造的分店，站穩腳步重頭來過。現在，「小樹修修」制度全透明，不同於業界，月薪永久保底，另有服務獎金確保每人都能領到承諾的薪水。

其人其事／小樹修修親子髮廊 羅文瑜撐起一片天

「小樹修修」是桃園平鎮首家專為親子設計的沙龍髮廊，老闆Lowrence（本名：羅文瑜）人生前半段從優渥走向赤貧，創業也充...

