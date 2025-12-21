一中商圈行人友善計畫 店家有顧慮 在地盼市府多溝通協調

台中市一中商圈人潮密集，人車混雜引發安全疑慮，市府規畫推動行人友善計畫，盼改善交通與環境，近日召開地方說明會凝聚共識。不過，多數在地商家憂心影響消費習慣與施工期間生計，對行人徒步區表達反對，地方意見分歧。

一中商圈2024年到訪人次超過900萬，每逢假日，一中街、育才北路擠滿逛街人潮，常出現人車交錯、險象環生的情況。

台中市建設局表示，今年初推動「人本改善環境調查與整體規畫方案」，改善一中商圈車輛與行人互相干擾的狀況。市府已辦理多場說明會、工作坊及跨機關研商，18日再度召開說明會。

建設局長陳大田指出，計畫以在地需求為出發點，兼顧行人安全、交通便利及商圈發展，初步從行人優先區、行人友善區及行人徒步區3大概念著手，細部仍須依地方條件討論，尋求最適合一中商圈的模式。

一中街商店管理委員會總幹事何秀玲表示，市府曾嘗試推動行人徒步區未果，這次同樣面臨高度阻力。多數店家反對，認為消費者以騎機車為主，若改為徒步區恐影響客源；且施工期間可能無法營業，動輒數月，誰來負擔每月約30萬元的店租，是店家最大顧慮。

她說，若市府強行推動，勢必引發大量反彈，應加強溝通協調。部分在地住戶則認為，徒步區長期有助改善人車衝突，但短期確實衝擊生意。

建設局表示，會持續與居民商家溝通方案。