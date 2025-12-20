漢神洲際購物廣場2026年開幕 首場聖誕大遊行台中登場

備受中部地區市民期待的漢神洲際購物廣場，即將於2026年開幕營運，20日特別於充滿溫馨氛圍的聖誕佳節期間與台中在地連結，舉辦「漢神洲際暖心聖誕大遊行」，提前為即將開幕的漢神洲際購物廣場暖身。

本次活動更邀請中部地區多所大專院校參與，包含中興大學、彰化師範大學、台中科技大學、嶺東科技大學、朝陽科技大學、虎尾科技大學、雲林科技大學等，共計11組學生團隊投入其中，透過產學合作形式，讓青年學子實際走進城市場域，培養跨領域行銷整合與實務執行能力。

這場活動以「聖誕佳節 × 青年創意 × 產學共好」為核心概念，呼應漢神洲際購物廣場「跨界多元體驗新據點」的品牌定位。

參與遊行的學生團隊採校園公開徵件方式，鼓勵學生跨系組隊，並由專任教授提供專業的輔導，讓學生從企劃發想、流程設計、現場執行到成果回顧，全程參與一場真正的大型城市活動運作，完整累積實務經驗。

「漢神洲際暖心聖誕大遊行」活動以台中草悟道為主要舞台，結合開放式街區與綠園道的人流優勢，打造兼具節慶氛圍與高度參與感的城市聖誕遊行。沿線設計會員招募活動，讓市民在散步、欣賞聖誕燈飾的同時，完成加入漢神會員的指定任務，即可獲得限定聖誕好禮，並可享開幕後免費停車及消費優惠。

學生團隊亦化身為「行銷執行夥伴」，面對不同年齡層與生活型態的消費族群，在真實場域中驗證行銷策略與創意成果，累積難得的第一線執行經驗。

透過此次聖誕遊行產學合作計畫，漢神洲際購物廣場期盼不僅為城市年末注入溫暖且深刻的節慶記憶，拉近品牌與市民之間的距離，也能成為校園與產業攜手合作的示範案例。