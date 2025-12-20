快訊

【犯案完整時間軸】扔煙霧彈、隨機砍人 張文3小時冷血攻擊釀4死

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

才4天又寫新紀錄！ 馬斯克成史上首位身價破7,000億美元超級富豪

張文隨機攻擊釀多人死傷 何欣純籲中市府：提高見警率安民心

中央社／ 台中20日電
27歲男子張文昨天在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案，造成4人死亡、11人受傷。台北車站內連接北捷通道，今天可見鐵路警察持長槍加強警戒。聯合報系照片／記者胡經周攝影
27歲男子張文昨天在北捷台北車站與中山站外，犯下煙霧彈襲擊、隨機傷人案,造成4人死亡、11人受傷。台北車站內連接北捷通道,今天可見鐵路警察持長槍加強警戒。聯合報系照片／記者胡經周攝影

台北市發生張文隨機傷人案。民主進步黨籍立委何欣純今天表示，中市府警察局在人潮多的地方應提高見警率，以安民心，民眾可透過台灣全民安全指引了解遇到危險如何自保。

台中市陽光城市發展協會與得根教育基金會今天下午在老虎城包場國片「大濛」。陽光城市發展協會創會理事長、教育部次長張廖萬堅、何欣純等人出席。

男子張文昨天晚間在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，包含張文在內共4人死亡，多人受傷。何欣純會前接受媒體聯訪表示，中市府應要求市警局有效部署警力，在人潮多的商圈、大型活動提高見警率，以安民心。

何欣純說，民眾自我防護的意識也要提高，在公共場合遇到危險該如何自保，讓自己安全活下去是最重要的一件事。中央推出的小橘書「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，仍有許多民眾詢問索取，她建議中央可增加印刷，地方政府能跟市民宣導，讓民眾了解自我防範的因應方法。

張廖萬堅則說，此事件後，各級學校應透過校安以及輔導系統，先穩定學生情緒，教導學生在公共場所遇到危險如何自保，強化自我防護能力。對於情緒比較容易受到波動的孩子要特別關心，啟動輔導諮商系統。

何欣純 張文 台北捷運 北車隨機攻擊

延伸閱讀

37歲騎士僅因「對到眼」即遭攻擊身亡 家屬慟：張文殺了我弟弟

犯下北市隨機傷人案…張文將犯案計畫存雲端 疑數月前已鎖定北車

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

北市隨機攻擊案預謀已久？張文準備53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

相關新聞

生人迴避！彰化伸港耶誕夜「送肉粽」、福興27日晚跟進

彰化縣伸港鄉本月24日晚間7時到10時，即耶誕夜將舉辦「送肉粽」科儀，路線是從溪底路轉濱海路、經西北營頭轉西濱橋下直行，...

張文隨機攻擊釀多人死傷 何欣純籲中市府：提高見警率安民心

台北市發生張文隨機傷人案。民主進步黨籍立委何欣純今天表示，中市府警察局在人潮多的地方應提高見警率，以安民心，民眾可透過台...

「炸街車」噪音惹民怨！台中祭出科技重拳 9大監控熱點曝光

炸街車噪音擾人清夢惹民怨，台中市環保局今年祭出「科技重拳」在全市噪音熱點布建210具「智慧化噪音感測器」，透過AI大數據...

稻稈變「蠟筆小新」雕像 田中稻草藝術節花海綻放到明年

彰化縣一年一度稻草藝術節今、明兩天在田中鎮「望高瞭」展覽，主辦單位田中鎮農會帶領農政單位主管、各級農會總幹事參觀，每年活...

北車隨機殺人案後…中市年底多起大型活動 市府：跨局處整合統一指揮

北車、北捷中山站昨爆發隨機砍人案，包含兇嫌共4人死亡。逼近年底，台中市有多起大型活動，如耶誕節活動、跨年晚會等等，議員擔...

北車隨機砍人案後強化維安 彰化歲末演唱會近百警力戒護

北車、北捷昨晚發生持刀隨機傷人釀4死11傷案，彰化縣政府今晚在縣立體育場將舉辦大型歲末演唱會，彰化警方為防止類似事件發生...

