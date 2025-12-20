快訊

「炸街車」噪音惹民怨！台中祭出科技重拳 9大監控熱點曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局在主要噪音陳情路段架設噪音感測器24小時即時監測。圖／台中市環保局提供
台中市環保局在主要噪音陳情路段架設噪音感測器24小時即時監測。圖／台中市環保局提供

炸街車噪音擾人清夢惹民怨，台中市環保局今年祭出「科技重拳」在全市噪音熱點布建210具「智慧化噪音感測器」，透過AI大數據分析，正式鎖定太平、北屯及西屯等3大行政區、共9條噪音熱區路段以24小時即時監測，搭配環警監聯手攔查，嚇阻炸街車。

環保局說明，台中市人口密集、交通與商業活動頻繁，噪音一直是市民關注的重要環境議題。此次感測器優先設置於噪音陳情頻繁路段，包括夜間改裝車輛行經路線、住宅密集區及商業活動熱點。透過24小時即時監測，結合AI大數據分析，可有效掌握噪音發生的時間帶與區域分布，作為後續稽查與管制策略的重要依據，也發揮對潛在噪音源的預防與嚇阻效果。

環保局指出，依今年度感測器數據分析，噪音陳情熱區路段夜間背景音量約落在55至65分貝之間；其中夜間（晚間10時至清晨7時）音量超過86分貝的好發路段，主要集中於太平區祥順路一段與旱溪西路二段、中山路三段；北屯區文心路四段與崇德路二段、北屯路；以及西屯區文心路二段、市政路及文心路三段與櫻花路口等路段。

環保局說明，過去噪音管理多仰賴民眾檢舉，如今透過全天候監測與數據分析，稽查作業可更精準、更即時，有效提升執法效率。環保局也呼籲，維護環境安寧需要政府與市民共同努力，從減少噪音源頭做起，讓台中逐步成為更寧靜、舒適、宜居的城市。

