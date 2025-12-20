稻稈變「蠟筆小新」雕像 田中稻草藝術節花海綻放到明年

彰化縣一年一度稻草藝術節今、明兩天在田中鎮「望高瞭」展覽，主辦單位田中鎮農會帶領農政單位主管、各級農會總幹事參觀，每年活動必有花海將延續到明年元月，跟其它鄉鎮市花海不一樣的是田中望高瞭花海依傍八卦山，景色格外怡人。

田中鎮農會在頂潭里望高瞭，借用12公頃農地舉辦2025 秋收冬藏稻草藝術節在地推廣活動，鎮農會理事長陳明圳、常務監事楊順興、總幹事張瑞欣以地主身分，歡迎民眾這兩天到頂潭里望高瞭。陳明圳特別感謝縣長王惠美補助一半活動經費，語出各鄉鎮農會總幹事一陣騷動，原來縣長對田中鎮農會真好。

王惠美致詞表示，田中鎮好山好水，是彰化縣也是台灣的重要米倉，在田中鎮農會輔導下，田中農產品對外參賽均能獲獎，而年度盛事稻草藝術節用稻米紮成蠟筆小新、小小兵等大型裝置藝術，發揮農廢利用創意，也為地景平添趣味，適合拍照打卡。

農業金融署署長李聰勇稱讚田中鎮農會在農業專業出色，在信用部門經營也績效卓著；李聰勇指出，田中鎮農會信用部存款70多億元，放款約45億元，逾放比0.27符合標準，且放款績效成長三成，這在全國基層農會之中的表現傑出，歸功田中鎮農會全體的努力和用心。

今除了社區婦女、學校學生的才藝表演熱鬧會場，許多社區、田中鎮農會家政班、青農來擺攤，展售區60多個攤位匯集產銷班、青農、家政、綠色照顧、四健會成果，各種米食小吃、滷味、湯品和農特產品應有盡有，消費集滿5個戳章可兌換彰化健康豬試吃品，因展售食品、商品價廉物美，兌換區很快大排長龍等待拿好康。