北車隨機殺人案後…中市年底多起大型活動 市府：跨局處整合統一指揮

北車、北捷中山站昨爆發隨機砍人案，包含兇嫌共4人死亡。逼近年底，台中市有多起大型活動，如耶誕節活動、跨年晚會等等，議員擔心慘劇重演，建議市府加強維安機制；市府表示，已提前完成整備，成立跨局處群組，並針對重大事件統一指揮。

民進黨台中市議員周永鴻表示，台中市近期接連有耶誕節、跨年晚會與大型演唱會，眾多人潮聚集，市府應以北車隨機殺人案為鑑，重新檢視重大事故發生時的訊息傳遞速度，強化各單位橫向聯繫，落實活動安全，也要加強宣導危急時的應變措施。

周永鴻指出，昨晚案件中兇嫌使用煙霧彈，這類手法若發生在大型活動，極可能產生恐慌性推擠；此外，活動周邊是人流熱點，短期提高見警率只能治標，關鍵還是市府各單位與警方的反應速度與橫向聯繫。周建議市府建立更靈敏的緊急資訊發布機制，並重新檢視大型活動的安全維護措施。

市府回應，面對即將到來的耶誕活動、跨年晚會與五月天、頑童等大型演唱會，已經依照活動性質與規模完成事前風險評估，並開跨局處緊急應變會議；以2026跨年晚會為例，由新聞局統籌行政與新聞應變作業，警察、消防、衛生、交通、建設等單位全程進駐應變中心。

關於活動現場管理，市府表示已準備好「防踩踏三階段」應變機制，依照人流密度即時啟動總人數管制、出入口調整、分流疏散，必要時得暫停活動，也會請主持人現場廣播、發送防災細胞簡訊，或透過LED手舉牌、擴音設備與照明車等多元管道加速傳播訊息，讓民眾第一時間跟隨指引。

市府在耶誕活動前成立跨局處通報群處，納入府級應變群組，針對重大事件統一指揮、明確分工。活動現場設有機動派出所和醫護站，警政人力與專業護理人員駐點，每天固定巡查活動場域；市府也會視人潮狀況啟動總量管制或分流，確保活動安全可控。

市警局補充，昨晚發生隨機砍人案件後，已立即加強活動場域的巡邏密度與見警率，並在重要的交通、人流節點，增加定點守望和巡邏頻率；針對重大事故的訊息傳遞，已明確訂出通報程序，活動現場也事先規畫人潮分流、疏散動線與緊急醫療通道，由第一線警力引導民眾。