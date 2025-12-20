生人迴避！彰化伸港耶誕夜「送肉粽」、福興27日晚跟進

彰化縣伸港鄉本月24日晚間7時到10時，即耶誕夜將舉辦「送肉粽」科儀，路線是從溪底路轉濱海路、經西北營頭轉西濱橋下直行，西營頭、西南營頭出海。村辦公室提醒大家避開儀式路徑，保持心靈平靜，請勿過度驚慌。

村辦公室表示，儀式目的是為了地方平靜與送走煞氣，請大家以尊重及平常心對待，並提醒儀式期間，門口可懸掛簡單避邪物，如掃把反立門頭，沿途住家請關緊門窗，並建議在家中停留，避免在路邊圍觀，路上如遇儀式隊伍，請禮貌迴避，轉向或繞道行駛。

此外，彰化縣福興鄉麥厝村本月27日晚間9點也有一場「送肉粽」科儀，相關消息曝光後，引起地方居民關注。原先規劃的送煞路線長度約5公里，路線橫跨福興鄉與芳苑鄉，涉及多個村落，不過，在請示神明後，考量儀式規模過大，可能造成沿線居民不安，最終決定大幅縮減路線，改為約1公里的簡化版本。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉，沿途民眾要盡量迴避。近年來，「送肉粽」科儀從海線從內陸盛行，甚至到南投埔里，連新竹、桃園都有在辦。