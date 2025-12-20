北車隨機砍人案後強化維安 彰化歲末演唱會近百警力戒護

北車、北捷昨晚發生持刀隨機傷人釀4死11傷案，彰化縣政府今晚在縣立體育場將舉辦大型歲末演唱會，彰化警方為防止類似事件發生，將在體育場設置指揮所，部署近百警力戒護，從舞台到各出入口、路口均派有專人駐守及巡邏，一有異常即快速應變。

彰化縣政府今晚在縣立體育場辦的歲末演唱會，邀請到「情歌王子」李聖傑，及金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，以及糜先生樂團及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安等，還將施放480秒璀璨煙火、摸彩等，與鄉親一起開心迎接2026年。

北車、北捷昨晚發生持刀隨機傷人釀4死11傷案後，政府已要求加強各公共場的維安，彰化縣警察局除了加強全縣廿個車站的安全維護外，並針對今晚的歲末演唱會，更規畫了維安勤務，在體育場大門及五個出入口均排有員警駐守，舞台兩側及會員並有專人巡邏，而體育場周邊路口均將實施交管，並加強路口監控，必要時還將封鎖道路。

警方在體育場內設有指揮所，並採取聯防機制，設有連絡窗口，結合消防局的消防車及救護車，如果遭遇特殊狀況，採取防踩踏及大聲公疏導人群，以快速因應處置。 估計警方動用的警力及民力近百人。

為配合今晚的歲末演唱會，從下午2時到晚間11時，體育場旁「師大路」將實施交通管制。管制時間將視當日現場人潮與車流動態進行彈性調整，請駕駛人配合現場指揮改道。