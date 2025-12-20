快訊

北車隨機砍人案後強化維安 彰化歲末演唱會近百警力戒護

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
北車、北捷昨晚發生持刀隨機傷人釀4死11傷案，彰化縣政府今晚在縣立體育場將舉辦大型歲末演唱會，彰化警方部署近百警力戒護，從舞台到各出入口、路口均派有專人駐守及巡邏，一有異常即快速應變。記者劉明岩／攝影
北車、北捷昨晚發生持刀隨機傷人釀4死11傷案，彰化縣政府今晚在縣立體育場將舉辦大型歲末演唱會，彰化警方為防止類似事件發生，將在體育場設置指揮所，部署近百警力戒護，從舞台到各出入口、路口均派有專人駐守及巡邏，一有異常即快速應變。

彰化縣政府今晚在縣立體育場辦的歲末演唱會，邀請到「情歌王子」李聖傑，及金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，以及糜先生樂團及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安等，還將施放480秒璀璨煙火、摸彩等，與鄉親一起開心迎接2026年。

北車、北捷昨晚發生持刀隨機傷人釀4死11傷案後，政府已要求加強各公共場的維安，彰化縣警察局除了加強全縣廿個車站的安全維護外，並針對今晚的歲末演唱會，更規畫了維安勤務，在體育場大門及五個出入口均排有員警駐守，舞台兩側及會員並有專人巡邏，而體育場周邊路口均將實施交管，並加強路口監控，必要時還將封鎖道路。

警方在體育場內設有指揮所，並採取聯防機制，設有連絡窗口，結合消防局的消防車及救護車，如果遭遇特殊狀況，採取防踩踏及大聲公疏導人群，以快速因應處置。 估計警方動用的警力及民力近百人。

為配合今晚的歲末演唱會，從下午2時到晚間11時，體育場旁「師大路」將實施交通管制。管制時間將視當日現場人潮與車流動態進行彈性調整，請駕駛人配合現場指揮改道。

縣府表示，由於體育場內停車位有限，建議開車民眾若遇到環場周邊車位滿額，可轉往中興路至寶山路段兩側尋找路邊停車空間；騎乘機車的民眾，則可將機車停放於建國科技大學工學門機車停車場及籃球場旁機車停車區，避免違規停車影響交通。

