《全民安全指引》南投配天宮開講 內政部結合在地宮廟強化社會韌性

內政部19日於南投配天宮舉辦第5場《臺灣全民安全指引》宣講會，由內政部消防署署長蕭煥章、役政司司長沈哲芳及南投縣警察局局長謝宗宏到場宣講，南投縣政府秘書吳敏華也蒞臨現場致詞表示，南投縣民歷經921大地震與丹娜絲颱風的考驗，深知防災重要性，也見證台灣人互助的愛心精神。現場超過350位民眾熱情參與，展現社區對防災議題的關注，讓長者和家人也可以共同關心防災準備。

內政部表示《臺灣全民安全指引》南投縣於12月15日起陸續寄送，預計發放18萬9千餘冊至全縣設籍家戶，目前已寄送超過8萬8,726戶，完成率近47%，全國發送率則已超過55.02%。這本指引整合各類災害情境下的應變要領，包括地震發生時的「趴下、掩護、穩住」三步驟、颱風豪雨期間的淹水與土石流警戒資訊，甚至新增堰塞湖災害應變資訊，這次安全指引有考慮民眾的閱讀親近性、可操作性，提供民眾從家戶角度進行災害應變準備。

役政司司長沈哲芳宣講時，說明役男在服役期間取得「三個法寶」：防災士、初級救護技術員（EMT-1）及志願服務證，目前已有3萬名役男取得防災士資格，30萬名役男取得志願服務證。沈司長說明，丹娜絲颱風及馬太鞍溪事件發生時，替代役男立即投入恢復市容及救災工作，展現良好的應變能力。這些役男退伍後將成為社區防災的重要種子，當災害發生時能發揮自救互救的關鍵力量。呼籲民眾仔細閱讀這本手冊，並將重要資訊與家人分享，讓防災準備成為每個家庭的日常。

消防署長蕭煥章宣講時，特別提到南投縣目前已有2,155名防災士，在防災士訓練中教授實用的應變技能，鼓勵民眾積極參與防災士訓練，提升自救互救能力，期許未來有更多民眾接受培訓。蕭署長進一步表示，真正災害來臨時，可能面臨停電、通訊中斷而無法撥打手機，並以馬太鞍溪事件為例，當時運用村里廣播系統通知民眾避難，民間也展現可貴的愛心互助精神。蕭署長建議民眾平時下載「消防防災E點通」APP，可即時接收颱風、地震、土石流等災害預警，查詢避難收容處所位置，提前做好應變準備。同時，民眾應準備緊急避難包並放置在方便取得的地方，記得放入個人常用藥物，以因應可能隨時發生的災害。

南投縣警察局局長謝宗宏宣講時指出，全民安全不僅包括天然災害與緊急狀況的應變，也包括日常生活中的財產安全防護。今年1至11月南投縣詐騙財損高達7億餘元，其中假投資詐騙財損金額占整體總財損數85.85%。謝局長提醒民眾牢記防詐「五不」口訣：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，遇可疑狀況應立即撥打165反詐騙專線查證，警察局將持續加強宣導，守護縣民財產安全。

內政部強調，本次結合16個縣市在地宮廟辦理《臺灣全民安全指引》的宣講列車，未來還有11場次，希望透過宮廟這一重要社區平台，不僅能將防災避難知識普及到各個角落，也期望透過公私協力，整合民眾、社區與企業防災力量，共同推動「人人是防災士」的願景，使社會具備更完整的自救及互救能力，建構更加堅韌、安全的臺灣。