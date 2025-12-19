台中一中商圈推動徒步區？商家反彈怕影響生意 中市府續溝通

台中市一中商圈每天吸引大量人潮，也產生人車混雜的道安問題，市府希望推動行人友善計畫，包含行人優先區、行人友善區與行人徒步區等等，昨開地方說明會凝聚共識；在地商家多持反對意見，認為不符合生活習慣，且施工期的開銷會是一大問題。

台中市建設局表示，今年初開始推動「人本改善環境調查與整體規畫方案」，希望強化一中商圈一帶的人本交通，解決車輛與行人干擾問題，已經舉辦多場說明會、工作坊與跨機關研商，目前計畫進入期末報告階段，昨開說明會，邀請當地居民、商圈業者等人與會。

建設局長陳大田指出，市長盧秀燕重視人本交通，希望「道路不是只給車走，要讓人安心行走」，計畫以在地需求為核心，兼顧安全、便利與商圈發展；目前預計從行人優先區、行人友善區與行人徒步區3大概念出發，細部討論具體方向，尋求最符合一中商圈的模式。

建設局表示，18日的說明會中，地方反應熱烈，參與者對行人動線、街道環境、交通秩序與公共設施都有許多具體建議，不過意見較為分歧，目前尚未凝聚出具體做法的共識；市府會持續以人本交通為核心，與地方密切交流，待確定具體方向後盡速擬定計畫並爭取經費。

一中街商店管理委員會總幹事何秀玲指出，市府過去也曾試圖推動一中商圈行人徒步區，並未成功，這次也會面對很多困難，大部分店家持反對態度，許多消費者習慣騎機車，若改成徒步區會不會減少客源？此外行人徒步區需要施工時間，期間商家無法營業，誰來負擔每月30萬元的店租？

何秀玲表示，若市府強推行人徒步區，必然遭遇大量反彈，需要想辦法加強溝通。也有在地住戶認為，設置徒步區可以有效改善人車交雜的狀況，長遠來看應該是好事，但短期很可能會影響商家的生意，市府得拿出更多具體數字，說明改善後預期增加的人潮或商機。

建設局補充，除了持續與在地溝通行人徒步區，也已著手改善部分有共識區域的人行道，日前啟動的「三民路三段人本改善工程」耗資8029萬元，預計明年11月完工，工程範圍長904公尺，預計將人行道從2.5公尺拓寬到4公尺，並改善道路燙平面積2.2公頃。