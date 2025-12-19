台中斥資8千萬拆天橋拓寬人行道 打造安心通學路

台中市政府斥資8097萬元，改善北區健行國小延伸到忠明高中一帶的通學安全及健行路行車品質。工程拆除天橋與地下道，人行道拓寬並優化無障礙斜坡道設計，打造安心通學環境。

台中市長盧秀燕今天出席北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程完工典禮。她表示，北區人口比例及面積較廣，許多道路及建設日漸損毀老舊，因通學與通勤需求密集，市府將人行環境改善列為施政重點，持續推動道路燙平及人本交通建設。

建設局長陳大田表示，此次道路人本改善工程著重提升行人安全與無障礙空間營造，除道路燙平外，更將人行道拓寬至2.5公尺、優化89處無障礙斜坡道、改善17處路口行人安全及13處左轉偏心車道，影響人行道空間的公共設施天橋1座及4處人行地下道也進行拆除，創造行人友善空間。

建設局表示，此次改善範圍包含健行路（健行路964巷至梅川東路）及健行路864巷，完成人本環境長度約1.3公里，總經費約新台幣8097萬元，並爭取中央補助50%。