快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

台中斥資8千萬拆天橋拓寬人行道 打造安心通學路

中央社／ 台中19日電

台中市政府斥資8097萬元，改善北區健行國小延伸到忠明高中一帶的通學安全及健行路行車品質。工程拆除天橋與地下道，人行道拓寬並優化無障礙斜坡道設計，打造安心通學環境。

台中市長盧秀燕今天出席北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程完工典禮。她表示，北區人口比例及面積較廣，許多道路及建設日漸損毀老舊，因通學與通勤需求密集，市府將人行環境改善列為施政重點，持續推動道路燙平及人本交通建設。

建設局長陳大田表示，此次道路人本改善工程著重提升行人安全與無障礙空間營造，除道路燙平外，更將人行道拓寬至2.5公尺、優化89處無障礙斜坡道、改善17處路口行人安全及13處左轉偏心車道，影響人行道空間的公共設施天橋1座及4處人行地下道也進行拆除，創造行人友善空間。

建設局表示，此次改善範圍包含健行路（健行路964巷至梅川東路）及健行路864巷，完成人本環境長度約1.3公里，總經費約新台幣8097萬元，並爭取中央補助50%。

人行道 行人

延伸閱讀

全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

二手菸轉戰街頭 專家倡議戶外吸菸定點化

「無菸人行道」領頭羊 台大醫院推動違者罰1萬 醫界盼擴及全國

蘆洲民族路拓寬人行道建構人本環境 侯友宜：持續提升通行安全

相關新聞

彰化溪湖24年一次建醮大典祈安醮涉占用路肩 警：3天內拆除

彰化縣溪湖鎮24年一次建醮的敬保壇，預定明（20日）舉辦遶境活動，被民眾投訴搭設牌樓及祈安醮影響交通，溪警警分局採明快處...

《全民安全指引》南投配天宮開講 內政部結合在地宮廟強化社會韌性

內政部19日於南投配天宮舉辦第5場《臺灣全民安全指引》宣講會，由內政部消防署署長蕭煥章、役政司司長沈哲芳及南投縣警察局局...

台中一中商圈推動徒步區？商家反彈怕影響生意 中市府續溝通

台中市一中商圈每天吸引大量人潮，也產生人車混雜的道安問題，市府希望推動行人友善計畫，包含行人優先區、行人友善區與行人徒步...

影／南投名間鄉長之爭…許淑華挺無黨籍的他參選 藍營的「她」說話了

南投無黨籍議員蔡宗智宣布參選名間鄉長，挑戰拚連任的民進黨籍鄉長陳翰立，國民黨籍縣長許淑華及黨團總召陳淑惠、民眾黨縣議員簡...

等了三任市長！大安媽祖像明年7月完工 業界大老：沒配套絕對賠慘

大安港媽祖文化園區巨型媽祖雕像可望於明年完工，即將成為在地新地標，目前正在進行主結構的鋼構工程，台中市觀旅局上周宣布將釋...

大台中轉運中心上梁 預計明年上半年完工 串接舊城區交通

大台中轉運中心位於台中火車站旁，2022年動工，目前進入工程後半，今天舉行上梁典禮，預計明年上半年完工，將串接台鐵、客運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。