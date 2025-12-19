影／南投名間鄉長之爭…許淑華挺無黨籍的他參選 藍營的「她」說話了

南投無黨籍議員蔡宗智宣布參選名間鄉長，挑戰拚連任的民進黨籍鄉長陳翰立，國民黨籍縣長許淑華及黨團總召陳淑惠、民眾黨縣議員簡千翔到場支持，展現藍白合氣勢。不過，國民黨籍前議員史雪燕已表態參選鄉長，藍營人選恐鬧雙胞。

國民黨南投縣黨部主委游顥說，蔡宗智已申請加入國民黨在程序中，將積極整合，若協調未果就初選，鄉鎮市長提名名單預計過年前後底定。民進黨主委陳玉鈴則說，對藍營人選祝福，相信陳翰立連任沒問題，黨內提名人選待選對會討論決定。

國民黨前議員史雪燕已表態參選名間鄉長，不料無黨籍蔡宗智今也宣布參選，除與同為無黨籍的議長何勝豐、民眾黨簡千翔等多名縣議員同台，藍營縣長許淑華與黨團總召陳淑惠也現身同台力挺，展現藍白及無黨籍合氣勢，挑戰綠營陳翰立。

蔡宗智表示，目前是以無黨籍宣布參選名間鄉長，將爭取國民黨、民眾黨、無黨籍等在地最大力量翻轉名間鄉，對於藍營也有人表態參選，會積極尋求整合。許淑華則表示，她家與蔡家是世交，對他勤走地方，與縣府互動配合良好肯定支持。

許淑華也坦言，黨內史雪燕雖已表態參選，但因其國籍身分問題尚不確定是否符合相關規定，仍須視立法院修正國籍法結果而定，後續仍將視修法狀況，後續一定會結合國民黨、民眾黨及無黨籍等在野力量，做最後協調並整合出最強人選。