等了三任市長！大安媽祖像明年7月完工 業界大老：沒配套絕對賠慘

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大安港媽祖文化園區巨型媽祖雕像可望於明年完工成為新地標，目前正在進行主結構鋼構工程。記者黑中亮／攝影
大安港媽祖文化園區巨型媽祖雕像可望於明年完工成為新地標，目前正在進行主結構鋼構工程。記者黑中亮／攝影

大安港媽祖文化園區巨型媽祖雕像可望於明年完工，即將成為在地新地標，目前正在進行主結構的鋼構工程，台中市觀旅局上周宣布將釋出最大商機招商後，已帶廠商去現場勘查場地，但目前都表達還要評估中；然而在地議員憂心市府海線觀光常受氣候影響，淡旺季明顯，要求觀旅局一定要整體規劃行銷，否則對業者缺乏誘因，將降低投資風險，千萬不要讓媽祖園區變成「蚊子館」。

大安港媽祖文化園區一直空有蓮花座台，卻獨缺媽祖雕像，多年前由台中市興富發文化藝術基金會表達願捐出重達1170公噸的花崗石媽祖雕像，去年由市長盧秀燕主持媽祖雕像開工祈福儀式，直到日前大型吊車進駐，才開始進行鋼構作業，台中市觀旅局宣布媽祖雕像以明年7月底完工為目標，屆時將建起主體高30公尺，加上基座整體達53.6公尺的雕像。

風景管理所表示，「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案招商作業」已啟動，日前更安排20多家潛在廠商前往會勘，表示將規劃媽祖文化展示、餐廳、觀海觀星露台、主題旅宿等，並強調從苗栗以南到大甲濱海地區，目前缺乏度假住宿旅店，計畫以媽祖文化園區旁現有的1公頃草坪，做為興建濱海度假旅店預定地。

市議員楊啓邦指出，昔日曾拜託在地業界大老出馬投資，當時大老的一句話「就這樣投入，一定會賠10年！」如今大安港媽祖文化園區主體建設即將完工，但除基座內部及周邊旅宿招商卻陷入困境的挑戰，市府尤應提出創新解方，建議市府未來考慮將大型綜合開發案「化整為零」，拆分為主題旅宿、餐飲市集等獨立標的，降低投資門檻；同步檢討招商條件，並採取「短期活動帶人流，長期優化引投資」的雙軌並進策略，才能化被動為主動。

市議員施志昌表示，台中市府近來多次針對大安媽祖園區營運招標，不管是規劃成餐廳，或是新建旅館的OT加BOT，已多次流標，顯見單靠招商，卻無周邊整體規劃，很難有吸引投資的條件；特別是台中海線觀光受氣候影響淡旺季，九大海線旗艦計畫，根本無實質進展，若市府無其他規劃，即使雕像建成，整體園區也難逃閒置命運。

市議員李文傑則說，長期關切大安港媽祖文化園區媽祖雕像建置進度及整體營運規劃，對於市府預計釋出住宿、美食及展陳空間，針對園區融合濱海休憩與媽祖文化，各項招商都「樂觀其成」，但園區已經歷經三任市長，原本媽祖雕像預計明年5月媽祖生日前完工，但如今只開始主結構工程，最快可能要到7月才能正式完工。

