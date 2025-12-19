大台中轉運中心上梁 預計明年上半年完工 串接舊城區交通

大台中轉運中心位於台中火車站旁，2022年動工，目前進入工程後半，今天舉行上梁典禮，預計明年上半年完工，將串接台鐵、客運、公車與未來的捷運藍線，同時提供506席汽車位、1469席機車位，活化舊城區的交通，並促進商圈與觀光發展。

台中市政府秘書長黃崇典主持上梁典禮，他表示，大台中轉運中心是台中市重要的門戶計畫，也是舊城區重要建設；大台中轉運中心緊鄰台中車站、鐵道文化園區與帝國糖廠等觀光據點，不只具備交通功能，還能活化舊城區景觀，促進周邊發展。

黃崇典強調，台中火車站是台中市百年發源地，目前新火車站、鐵路高架化和綠空廊道都已完成，大台中轉運中心也預留了捷運藍線、機場捷運線的銜接空間，明年底啟用後將有效改善周邊交通，提升轉成效率，是舊城區交通升級的關鍵工程。

交通局長葉昭甫指出，大台中轉運中心主體鋼構工程到12月下旬進度達79.67%，後續主要是裝修和周邊景觀工程，預計明年上半年完工，年底啟用；轉運中心停車場規畫506席汽車位和1469席機車位，大幅補足台中車站周邊長期以來停車位不足的困境，也能有效緩解違停狀況。